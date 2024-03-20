陳揆：全額補助近24億元 完成大漢溪兩岸防洪治理

行政院長陳建仁20日前往新北市視察「大漢溪治理及堤外便道串聯工程」成效時表示，行政院透過中央公務預算全額補助近24億元，由經濟部水利署與新北市政府共同合作推動此一工程，目前大漢溪已完成兩岸防洪治理，達到200年重現期距洪水頻率的保護標準，也請新北市政府針對堤外便道路面舖築工程，能夠提前完工，以打造交通便利的優質水岸環境。

陳建仁表示，大漢溪主流流經新北市三峽區、鶯歌區、樹林區、土城區、板橋區、新莊區、三重區等7個行政區，隨著地方經濟發展活絡，大漢溪兩岸已形成人口聚落、大樓林立，為確保民眾生命財產安全，防洪治水工作必須加速辦理，而目前大漢溪已完成兩岸防洪治理，達到200年重現期距洪水頻率的保護標準。

陳建仁指出，考量民眾的多元需求，現今都市型的河川，除做好防洪功能外，也要兼顧都市發展所需的休閒、遊憩、觀光及交通等需求。而今日視察的工程在蘇巧慧、吳秉叡等在地立委積極爭取下，行政院透過中央公務預算投入近24億元，由經濟部水利署辦理大漢溪堤防「基礎加強保護」、「堤外便道」與「河道整理」等工程，以及由新北市政府辦理「路面舖築」工程，一併解決大漢溪左岸堤防被沖刷侵蝕、右岸需疏濬增加通洪斷面、濕地保育、交通動線及垃圾處理等問題。

陳建仁提及，他上任以來，已視察許多水利署推動的重要水利建設，包括烏溪鳥嘴潭人工湖工程、石門水庫阿姆坪防淤隧道等，都是世界上相當難得一見的好工程，因此他對水利署的施工品質深具信心。而針對中央全額補助的堤外便道路面舖築工程，新北市政府規劃今年7月15日完工，也請市府團隊能夠提前完成，以紓解交通尖峰時段壅塞情形，提供民眾安心、交通便利的優質水岸環境。

陳建仁強調，這項工程能夠順利推展，除了要感謝前院長蘇貞昌在任內大力支持，以及政務委員吳澤成多次邀集跨部會相關單位研商、全力協調外，也要感謝經濟部、水利署及第十河川分署所有同仁，同時中央與地方發揮團結合作的精神，每位同仁都盡心盡力做好本分，推動台灣不斷進步，並創造無限的可能與希望。

陳建仁到場後，由經濟部水利署長賴建信先進行「大漢溪治理及堤外便道串聯工程」簡報。賴建信表示，為達成河防安全、濕地保育、交通需求解決等目標，水利署與新北市政府分工合作，進行大漢溪治理及堤外便道串聯工程，辦理大漢溪左岸堤防基礎加強保護及路基填築、堤外道路路面舖築及周邊環境綠美化；右岸高灘地疏濬及河道整理、土石方開挖、篩分後之廢棄物去化等工作。

賴建信指出，本工程兼顧防洪安全與生態保育功能，獲得美國陸軍工程兵團專家讚許為自然解方工法的良好案例，而未來工程全數完工後，沿大漢溪左岸將可串聯三重至鶯歌，提供居民安全的通行空間，並大幅縮短民眾通勤時間。此外，由於5月1日汛期將至，工程團隊也會在汛期前加緊趕工，提供居民更便利安全的生活環境。