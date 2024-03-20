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優於預期！今年前2月外銷訂單861.5億美元、年減3.9％ 3月有望轉正成長

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
我接單逐步回升。經濟部20日發布2月外銷訂單金額為377.3億元，年減10.4%；累計今年前2月接單金額為861.5億元，年減3.9%，優於原預期年減一成。圖／聯合報資料照片
我接單逐步回升。經濟部20日發布2月外銷訂單金額為377.3億元，年減10.4%；累計今年前2月接單金額為861.5億元，年減3.9%，優於原預期年減一成。圖／聯合報資料照片

我接單逐步回升。經濟部20日發布2月外銷訂單金額為377.3億元，年減10.4%；累計今年前2月接單金額為861.5億元，年減3.9%，優於原預期年減一成。經濟部預測，3月外銷訂單金額將轉為正成長。

經濟部統計處長黃于玲表示，AI及高效能運算貢獻我國接單，而傳統產業貨品也有庫存回補現象，今年前2月接單年減幅度呈現縮小，預期第1季接單年減幅度也會收歛，進而使第2季接單轉為正成長的機率大增。整體而言，我接單金額呈逐季上升趨勢。

傳統產業 經濟部

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