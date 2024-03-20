歐洲商會與台電攜手 響應「Earth Hour 地球一小時」

歐洲商會（ECCT）今（20）日表示，將於3月23日與台電攜手響應「Earth Hour 地球一小時」活動，希望藉此提高民眾和會員對永續的意識並推廣永續發展。

歐洲商會低碳倡議行動（ECCT-LCI）也呼籲會員積極參與此次活動，關閉照明設施促進節能，努力實現2050淨零排放的目標。目前已有眾多歐洲商會成員如台灣拜耳、華南銀行、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、默克、施耐德電機和風睿能源，宣布將參與地球一小時的計劃。

「Earth Hour 地球一小時」是由世界自然基金會（WWF）組織的全球運動，該活動每年舉辦一次，鼓勵個人、社區和企業在三月的最後一個週六，當地晚間8:30至9:30，一起關閉「不必要的電燈及耗電產品」，象徵對地球的承諾。根據WWF的數據，去年有超過190個國家和地區的支持者參與，共節省了超過410,000小時的能源。今年的目標是讓「Earth Hour 地球一小時」達到史無前例的規模。

響應「Earth Hour 地球一小時」是歐洲商會與台電的最新共同倡議行動。而在去年，歐洲商會和台電共同發布了《電力淨零路徑報告書》，該報告提供了實現淨零能源目標的建議，以及展示創新的解決方案。另外，此報告也介紹了台電綜合研究所（TPRI）與歐洲商會低碳倡議行動（ECCT-LCI），自2021年4月以來，共同舉辦的一系列研討會內容中，展示創新可再生能源和循環經濟解決方案，以及來自歐盟代表和歐洲商會會員公司代表提交的建言。

報告中除了涵蓋歐洲商會低碳倡議行動（ECCT-LCI）及台電綜合研究所（TPRI）研討會涵蓋多個主題外，包含了來自歐洲商會會員在地熱（Baseload Power）、陸域風電（Enercon）、浮離式離岸風電（國立台灣大學工學院）、浮動離岸風電認證（Bureau Veritas）、氫能發展見解（TÜV Rheinland Taiwan）、氫能價值鏈（Bosch）、氫經濟（YARA Environmental Technologies）、未來清潔燃料（Atlas Copco）、半導體供應鏈脫碳（Schneider Electric）、能源節約（ABB）、實現碳減排的策略（RCI Engineering）、效能照明（Signify）和物流電動車（Gaius）等主題章節。歐洲商會將持續與會員攜手合作，透過各式各樣的活動，努力守護地球。