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春節前TikTok來台曾與數位部會面 唐鳳：我們約它來談的

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
今年春節前夕，TikTok新加坡高層率團來談與數位部會談，數位部長唐鳳今（20）日立院備詢時指出，「是我們約他們來談的」。（路透）
今年春節前夕，TikTok新加坡高層率團來談與數位部會談，數位部長唐鳳今（20）日立院備詢時指出，「是我們約他們來談的」。（路透）

TikTok到底要不要禁用，成為台灣、美國政府頭痛的話題，今年過年前夕，TikTok新加坡高層率團來談與數位部會談，數位部長唐鳳今（20）日立院備詢時指出，「是我們約他們來談的」，強調未來內政部打詐專法、數位部旗下資安法都會針對危害產品進行規範，並要求平台取下線上明顯危害產品。

民進黨立委陳素月今日質詢時提問，假訊息對國家安全危害很大，連美國眾議院近日都通過TikTok禁令，詢問唐鳳台灣究竟有沒有辦法禁止TikTok。

唐鳳回應，目前TikTok沒有在台灣落地，但已經按照兒少法，在中小學校園限制這些危害產品，此外，目前內政部研擬的打詐專法裡，已有規定一定規模的境外網路平台必須落地，而內容、載具跟資安相關的部分，也將相關危害產品定義放在資通安全法裡面，目前資安法行政院已在審議資通安全法。

對於春節前夕TikTok來台與數位部會面，唐鳳表示，「是我們約他們來談的」，對於假訊息處理，唐鳳表示，不只TikTok，也包含LINE、FB、Google等大型數位平台，未來，對於線上明顯危害產品，數位部會通知平台取下，「不能因為它不落地，就不遵循。」通過電子簽章法之後，也能減少名人被冒名、冒用的問題。

唐鳳 數位部 資安

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