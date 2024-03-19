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中保科秀亞洲最美5G智慧交通柱、 以AI算力強攻AI北中南智慧園區市場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台北市長市長蔣萬安專注的聆聽中保科技董事長林建涵解說。中保科提供
台北市長市長蔣萬安專注的聆聽中保科技董事長林建涵解說。中保科提供

亞洲規模最大的規模的「2024智慧城市展」19日開展，中保科技（9917）以「智慧城市開創者 WE ARE THE FUTURE」為主題發表智慧桿、智慧醫療及智慧停車平台等六大特色；第一次秀出亞洲以及全台第一套的最美5G智慧交通柱，推出台灣第一套動態追蹤無人機、台灣首套可刷臉的 AMR 自主式移動機器人等產品。

智慧城市展首日開展人氣強強滾，中保科展區最吸睛，成全場人氣最旺展區，吸引上千人次參觀，包括行政院副院長鄭文燦、行政院秘書長林佳龍、台北市長市長蔣萬安、內政部長林右昌全都前往中保科技攤位深入了解未來智慧城市的發展趨勢。

中保科AI智慧城市的應用，中保科展區分別有六大特色 ，首先台灣第一套動態追蹤無人機；第二台灣首套可刷臉的 AMR自主式移動機器人，第三、全台第一套的AI交通智慧桿，沒有突出附掛配件，有效提升城市美觀。

落實ESG，中保科在開發應用服務上也朝保護環境努力，第四、提供工地、城市淹水預警，提供民眾美好生活，透過AI幫忙抓隨地丟垃圾菸蒂；第五，全台第一套會思考的智慧停車柱，讓停車位變聰明 ；第六AI無人化餐飲點餐、取貨平台等。

開幕首日行政院副院長置鄭文燦更受邀來到中保科技ESG論壇，以打造韌性永續智慧城市政府與產業的創新為主，與中保科董事長林建涵探討如何利用當今AI科技打造智慧城市的新策略與藍圖。

鄭文燦分享，智慧城市民間技術已經相當成熟，未來可朝向智慧城市關鍵的產業輸出，人不會被AI取代，但未來不會AI的人，會被AI取代。

中保董事長林建涵分析，AI大行其道，中保科如何善用AI科技協助各大城市發展成為永續智慧城市，隨著智慧城市商機近年來不斷發酵，推估到2035需求將會大爆發，智慧城市的發展，不是拿AI去取代原有的人力，而是運用AI來提升原來的人力能力及效力。

中保科這次在展場中，首度推出採用輝逹NVIDIA Jetson Orin NX 平臺來開發台灣首套All in one動態追蹤雲端UAV(無人機)系統；另外，也第一次秀出亞洲以及全台第一套的最美5G智慧交通柱 ，沒有突出附掛配件，有效提升城市美觀，另外為了落實ESG。

台北市蔣萬安市長參觀中保科技攤位，董事長林建涵親自接待參觀雲端AI無人機在防災上的應用。攝影：余承翰
台北市蔣萬安市長參觀中保科技攤位，董事長林建涵親自接待參觀雲端AI無人機在防災上的應用。攝影：余承翰
中保科技ESG論壇由行政院副院長鄭文燦(右三)與中保科技董事長林建涵(左三)，就如何利用AI打造智慧城市等議題進行對談。攝影：余承翰
中保科技ESG論壇由行政院副院長鄭文燦(右三)與中保科技董事長林建涵(左三)，就如何利用AI打造智慧城市等議題進行對談。攝影：余承翰
亞洲最美5G交通智慧桿現身在中保科展場，嶄新設計榮獲IF等世界設計大獎。除幫助城市運作效率，更可提升城市美觀，是城市發展ESG的助力。中保科提供
亞洲最美5G交通智慧桿現身在中保科展場，嶄新設計榮獲IF等世界設計大獎。除幫助城市運作效率，更可提升城市美觀，是城市發展ESG的助力。中保科提供

AI 中保科 智慧城市

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