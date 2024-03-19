與賴清德竹科閉門密談 力積電董事長黃崇仁透露談了「漲電價」

準總統賴清德今天下午現身竹科，前往科學園區同業公會與半導體界大老們閉門密談，談了約80分鐘後，下午4時許又前往台積電全球研發中心參訪。賴清德全程低調未回應媒體提問，不過與會的力積電董事長黃崇仁會後透露，確實與賴清德談了「漲電價」的問題。

黃崇仁被問到半導體業界是否接受台電將調漲電價，他坦言電價調漲對單一廠商電費一年將增加好幾億元，「不願意接受也得勉強為之」，不過他認為現在政府要調漲電價，為了維持台電經營「調一點也無可厚非」，他也為政府說話，強調台灣電費已是全世界最低廉，即便日本都是台灣的2倍半，台灣半導體在成本上仍有優勢。

黃崇仁表示，台灣的電費不可能永遠不漲價，或許對小生意來說會感受到電費調漲，但政府也有在為電價穩定努力，總不能不漲電價而讓台電破產。

黃崇仁更透露在會議上與賴清德有談到是否要繼續發展核電。黃崇仁表示，非核家園已經談了好幾年，但應該審視全世界的核電技術是否有進步、更安全的技術，因畢竟核電發電成本比較低。不過賴清德並未明確答覆，會議上仍強調重心在綠能。