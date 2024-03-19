經濟部攜手奇美 開發新一代固碳PC塑料生產技術
經濟部產業技術司前瞻淨零館19日於2050淨零城市展中開幕，集結工研院、金屬中心、紡織所、鞋技中心研發能量，聚焦碳捕捉、紡織循環、電動車三大主題創新科技，其中「二氧化碳捕獲及再利用技術」已聯結PC塑料生產大廠奇美實業（1763），共同打造新一代固碳PC生產技術，預期商業化後每年可減碳17.85萬噸，帶動淨零轉型新商機。
經濟部產業技術司補助法人投入淨零排放研發計畫，布局碳捕捉、節能製程、運具電動化、低碳排材料等減碳技術，並針對氫能應用趨勢，發展氫儲運及應用等技術。技術司2023年已投入32億元，未來5年預計投入超過200億元，用來布局產業所需之關鍵減碳技術，以因應碳稅及國際大廠對產業供應鏈低碳轉型的要求。
經濟部產業技術司戴建丞簡任技正表示，此次共展出14項產業化成果，都已跟產業合作應用，包括幫助國內產業搶攻氫能載具的電動車超級大腦「混合電力控制器」、建立紡織品全循環生態的「再生聚酯超細纖維技術」與「100％可回收聚酯運動鞋」、新一代固碳PC的「二氧化碳捕獲及再利用技術」、全臺首創工業低碳轉型利器「混氫燃燒器與測試驗證及輸儲系統」。
固碳循環是製造業淨零轉型的重要策略之一，工研院開發的二氧化碳捕獲及再利用技術，協助奇美實業推動以煙道氣二氧化碳為碳源，開發全球新一代固碳PC製造技術與場域實證，使製程的碳排量較目前石化業界PC技術再降低17%，未來每年減碳17.85萬噸。
電動車是最具前瞻性的重點產業之一，由工研院研發的混合電力控制器，是國產電動車的超級大腦，促成新創公司科飛數位於2022年成立，提供整車控制器與車用軟韌體方案，現已導入中興巴士集團、鴻華先進及成運、創奕、華德等多家電動巴士領導廠商應用，也是國內第一個專為氫能車打造的混合電力控制器，加速氫能載具布局。
此外，工業燃燒製程使用的化石燃料是導致高碳排的主因，金屬中心開發全臺首創的混氫燃燒器與測試驗證及輸儲系統，透過0-25%氫氣與天然氣混燒技術，可依據氫能供應情形調整燃料配比與參數，已與國內領導廠商志豪鍋爐合作開發混氫燃燒鍋爐，促進國內產業淨零轉型。
在紡織循環領域，因應國際淨零趨勢，知名服飾品牌，如adidas、 NIKE陸續承諾擴大再生纖維使用，紡織所透過物理再生且零化學品使用的再生聚酯超細纖維技術，成功打造全世界第一條再生聚酯超細纖維，內含50%以上高潔淨再生料，大幅超越國際GRS標準，除可回收再利用達5次之外，更突破再生料紡絲技術瓶頸，纖維可極細化至頭髮直徑的1/100，可廣泛應用於高附加價值衣著紡織品。此技術已技轉富順纖維與中紡科技公司，完成廠內封閉循環系統驗證，未來預期可減少碳排約10萬噸，相當於260座大安森林公園吸碳量。
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