台南遠東香格里拉領先全台同業 獲「GTS綠色旅行標章認證」

台南遠東香格里拉長期致力於永續發展與綠色實踐，連續四年獲頒行政院環保署「環保旅館標章」，近日再獲國際肯定取得「GTS綠色旅行標章(Green Travel Seal)二星認證」，成為全台唯一榮獲四項認證的國際五星觀光飯店。

「GTS綠色旅行標章Green Travel Seal」由荷蘭非營利組織「Green Destinations B.V.公司」(簡稱GD B.V）所創立的一套接軌全球永續旅遊的機制，為企業或組織提供12項準則、67條細項指標，以檢視營運方式是否友善環境、延續地方特色、以及對下一代可以持續生活的標章系統。在台灣，GD B.V與台灣永續旅行協會合作，結合Good Travel Guide網站推廣台灣全球綠色旅遊目的地與業者的輔導。

台南遠東香格里拉總經理周麗華表示，首次申請GTS綠色旅行標章認證即獲二星獎章備感榮幸，更象徵著飯店在治理、環保、社會責任等面向的短期目標的里程碑，儘管過去幾年面臨挑戰，我們仍堅定永續經營的方向！

飯店於2023年成立「ESG委員會」，每六個月的會議檢討執行成效、擬定策略及未來規劃，整合在地與飯店資源，落實永續經營與獲利的同時，納入營運策略與顧客體驗活動。

而台南遠東香格里拉榮獲殊榮之際，也將再度響應由世界自然基金會 (WWF)發起「地球一小時(Earth Hour)」活動，與全球192個國家、超過18,000多個世界地標共同以關注地球暖化為議題，於3月23日晚間8點30分至9點30分，飯店將關閉所有非必要的內外部照明，在不影響視線的情況下，部分照明區域也將些微調暗或以安全蠟燭代替，期以透過關燈的行動，呼籲民眾實踐低碳生活。

同時，推出「無塑環保」住房專案，鼓勵消費者重複使用一次性備品牙刷、浴帽、梳子、清潔沐浴組、續住不打掃且不更換布巾，雙人入住不含早餐，每晚3,927元起。