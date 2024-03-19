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陳建仁：將推出台灣AI行動計劃3.0 投入經費再擴大

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長陳建仁。本報資料照
行政院長陳建仁。本報資料照

對於科技發展，除了相關法規外，AI相關的發展也很重要，國民黨立委葛如鈞就指出，目前我國每年在AI相關發展每年所投入經費不僅沒有寫出來，甚至框架也不清不楚。對此，行政院長陳建仁表示，對於AI的發展，必須要從法律、制度、人才及方案執行一起行動，接下來在新的版本中也會把預算規模再擴大。

陳建仁今赴立院施政報告及備詢，會中葛如鈞指出，我國每年在AI相關發展每年所投入經費為多少？全球各國都有一個大戰略、大框架，反觀我國在台灣AI行動計劃2.0的報告中並沒有看到經費規模，不僅經費規模沒寫出來，甚至框架也不清不楚。

葛如鈞說，台灣現在的AI推動是由國家AI推動小組推動，召集人是國科會主委，這樣的推動模式真的能規劃我國的AI戰略嗎？在未來520之後是否科技政委就不會是國科會主委？還是說吳政忠會繼續留任繼續沿用此架構。

國科會主委吳政忠說，初步估算，約每年有120億元投入。

陳建仁說，國科會主委是會由科技政委兼任，這是常態。吳政忠補充，這是在組織法上的規定。

葛如鈞質疑，目前的台灣AI行動計劃2.0真的沒有看到實質的進展，在投入經費上也沒有寫清楚，看國際上的發展狀況，美國2022年用在AI研究上的經費達1,000億台幣，德國則是要提升至330億歐元，鄰近韓國則有218億預算，我國是否在接下來會投入更多經費提升AI產業發展、培育相關人才。

吳政忠說，2.0版本是在 ChatGPT 出現之前所規劃，跟目前的晶片驅動台灣產業是會整個接在一起，未來也會再推出3.0版本。

陳建仁也說，對於AI的發展，必須要從法律、制度、人才及方案執行一起行動，接下來在新的版本中也會把預算規模再擴大。

AI 國民黨 陳建仁

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