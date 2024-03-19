吳政忠：人工智慧草案年底前出爐 傾向循美國模式

面對AI浪潮，國科會正在積極擬定人工智慧法相關草案，對於相關草案的進展，國科會主委吳政忠今（19）日表示，目前已經有初步草案出爐，只是還需要凝聚社會共識，預計今年底可以提出，至於草案的大方向則是會傾向美國模式。

行政院長陳建仁今日赴立法院施政報告及備詢。會中國民黨立委葛如鈞提問，我國的國家級的AI戰略在哪？是否會在AI科技的發展上可能從科技大戶陷入科技貧戶的窘境，甚至跟鄰近國家產生數位落差，或是智慧落差，近期在歐洲議會通過的人工智慧法在歐盟開全球先河，制定監管AI人工智慧法案，反觀我國對於AI相關的發展是否已經有相關的規劃？

陳建仁表示，我國在AI的相關政策上比較傾向走美國模式，先採指引後走立法的方式，其實現在各國也都還在觀望AI在接下來的走向，目前國科會也在處理相關的法規。

葛如鈞追問，先前國科會也提到生成式AI是兩面刃，除了攸關產業發展，倫理法律規範也必須重新檢視，先提出指引並不代表法令沒有並行，我國的相關草案是否已經在著手中，是要先「野蠻生長在有所因應，還是先訂出框架讓產業有所依循」。

吳政忠表示，去年開始生成式AI是一個大趨勢，至於人工智慧基本法，我們相關的團隊每天都在精進中，對於歐盟所通過的相關法案，國科會都有密切注意，至於我國的法案，會在年底以前提出，實際上目前草案已經有，但仍要徵詢各界意見。

吳政中說明，人工智慧法草案確實是兩面刃，因為制定草案會影響到創新及規範，歐盟走的是規範方向，而美國、日本及英國則是創新。

葛如鈞也說，此部分在未來也需要跨部會一起合作，若是我國依循方向錯誤，恐怕未來在對接國際產業也會出錯。因此也希望政府能儘快訂出，目前國科會是否已經有選出要走的大方向？是創新還是規範？

吳政忠回應，應該是循美國模式。