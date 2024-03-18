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助我工具機分散市場 經濟部祭20億元融資支援出口貸款

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為協助工具機業者分散市場及減輕出口資金負擔，經濟部18日宣布，支援中國輸出入銀行20億元辦理「機械(工具機)出口貸款方案」，提供廠商出口貸款資金及核貸利率最高減1.08個百分點之利息優惠，即起執行二年。

經濟部國際貿易署表示，機械產業為我國產業發展基礎，不論是機器設備或是產品製造，機械均扮演重要角色，而其中工具機更被稱為「機械之母」，為製造業中不可或缺的的一部分。

貿易署指出，近年來我工具機業者面臨中美貿易衝突、地緣政治及供應鏈重組等重大挑戰，影響工具機整體產業發展，鑑於工具機在台灣產業發展之關鍵地位，因此經濟部提供輸銀20億資金辦理該方案，減輕廠商利息負擔，以提振我國出口動能。

貿易署表示，「機械（工具機）出口貸款方案」，執行期間自2024年3月15日至2026年3月14日止。該方案不僅可滿足廠商出口資金之需求，同時也可以增加拓展海外市場的彈性及競爭力。

工具機 經濟部

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