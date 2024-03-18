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台積電先進封裝落腳嘉科將排擠民、農用水？ 經濟部回應了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台積電2座先進封裝廠落腳嘉義科學園區，3月簽訂租地契約，擴充CoWoS先進封裝產能，預計4月動工。記者黃于凡／攝影
台積電2座先進封裝廠落腳嘉義科學園區，3月簽訂租地契約，擴充CoWoS先進封裝產能，預計4月動工。記者黃于凡／攝影

台積電（2330）2座先進封裝廠落腳嘉義科學園區，經濟部18日表示，將配合園區開發需求，提供嘉義地區再生水及擴大區域調度水量，充分供應擴建用水需求，也不會排擠民生及農業用水。

經濟部表示，行政院自2023年下半年起就針對台積公司擴大投資先進封裝廠成立專案小組，並由行政院副院長鄭文燦主持多場會議協助土地、用水、用電規劃。因此台積電落腳嘉義科學園區前，經濟部早已就用水問題，積極與嘉義縣政府盤點如何在不影響民生及農業用水前提下之穩定供水策略。

經濟部表示，未來水源供應將優先使用再生水，除了台積公司自建再生水廠外，也將由已核定「擴大縣治再生水廠」供水，嘉義縣政府也持續檢討增加再生水水源，不足部分再經由擴大區域水源調度，透過「雲林至嘉義自來水複線」由雲林增供每日4萬噸，做為再生水上場前補充水源與上場後備援水源。

水利署指出，因再生水是將使用過的民生污水或放流水回收處理再利用，可作為產業穩定水源，不會排擠民生及農業灌溉用水。而嘉義地區部分水源需由雲林及台南支援，為增加自有水源，正辦理嘉義10萬噸海淡廠可行性規劃及環境調查，預計2025年提報環評，將於通過環評後加速推動，提升枯水期區域供水穩定，並做為後續可能新增高科技先進製程投資用水多元水源。

台積電 經濟部 農業

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