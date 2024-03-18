公建招商有成 財政部：民間投資連三年破1800億

財政部今（18）日表示，統計近三年各級機關鼓勵民間參與公共建設績效顯著，有別於過去歷年民間投資金額低於新臺幣千億元，甚至僅數百億元的情形，自2021年至2023年止，民間簽約投資公共建設金額分別為1,888億元、2,828億元及1,876億元，已連續三年突破1,800億元，顯示各政府機關積極引進民間參與公共建設，已成為機關辦理公共建設的主要管道之一，對於減輕政府財政負擔並創造民間投資管道有積極的正面意義。

財政部指出，民間投資公共建設案件去年各機關與民間企業共簽訂投資契約達100件，契約金額高達1,876億元，其中，依促進民間參與公共建設法辦理案件共63件，契約金額達492億元，包括中央各部會如經濟部、教育部以及直轄市的高雄市及台南市政府，為去年促參案件招商前四大機關，其中以投資金額118億元的清華大學桃園醫療暨教育研發園區 BOT 案摘冠，高雄市楠梓再生水廠 BOT 案以投資金額80億元次之；而依其他法令辦理的民參案件則有37件，金額達1,384億元，以財政部國有財產署所辦理的新北市林口區新頭湖段設定地上權案，投資金額268億元為最高。

財政部指出，為了鼓勵各機關辦理民參案件，財政部依據「機關辦理民間參與公共建設案件資訊蒐集及獎勵金核發作業要點」，對於個案簽約金額發給簽約獎勵金給予主辦機關，以今年為例，中央各部會合計為2,190萬元，各地方政府為2億4,514萬元，共計核發2億6,704萬元，並將邀請行政院長於今年七月年度招商大會親自頒發予各機關。

值得一提的是，為了讓簽約獎勵金達到實質的鼓勵作用，財政部已修法放寬簽約獎勵金的支用限制，各機關除可作為個人獎金使用之外，另須由專責單位列帳控管及專款專用，將獎勵金運用於推動民參案件相關業務、團體或個人獎金、聘請約用人員酬金、地方政府赴國外行銷案件或觀摩優良案例等支出，不僅可紓緩人力短缺問題，也能提供主辦機關更實質的獎勵及協助。