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財政部終判：陸製版材確有傾銷、傾銷差率調高

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
財政部公告對陸製版材傾銷認定終判結果。關務署提供
財政部公告對陸製版材傾銷認定終判結果。關務署提供

財政部關務署今（18）日公告，針對自中國大陸產製進口平面印刷用版材課徵反傾銷稅案，財政部終判認定確有傾銷情事，接下將交由經濟部進行損害產業終判，再回到財政部關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。

版材反傾銷稅案是由太普高精密影像股份有限公司提出申請，財政部去年12月1日公告初判結果，並自去年12月7日起，對涉案貨物臨時課徵反傾銷稅，適用稅率為11.46％至76.89％不等。

財政部今日公布此案終判結果，認定確有傾銷情事，且傾銷差率調高至13.52%至76.89%，自今日起，將改以終判認定的傾銷差率臨時課徵反傾銷稅，但最後若核定無須課徵反傾銷稅，納稅人就此案公告開始臨時課徵日起至2024年4月6日止提供的保證金，將依相關規定辦理退還溢繳或已納款項。

關務署表示，後續調查部分，財政部已依規定，通知經濟部繼續完成傾銷是否損害我國產業之最後調查認定，並評估本案對國家整體經濟利益之影響。經濟部應於接獲財政部通知隔日起40日內完成終判；財政部應在接獲經濟部通知隔日起十日內，提交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。

反傾銷稅

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