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碳費2025年上路 蔡總統：助企業減碳

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
總統蔡英文18日出席永續高峰會時表示，政府會協助企業增加減碳誘因。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
總統蔡英文18日出席永續高峰會時表示，政府會協助企業增加減碳誘因。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「政府會協助企業減碳，並擴大再生能源比例！」總統蔡英文18日出席「ESG永續台灣第四屆國際高峰會」時指出，我國再生能源發電站比8年成長110%，政府除了宣布「2050淨零碳排」外，也透過疫後振興，協助企業減碳，因應世界潮流。經濟部次長曾文生補充說，減碳中很重要的是提升能源使用效率。

加強再生能源

蔡英文表示，全球面臨極端氣候挑戰，COP28已經決議各國在2030年要再生能源發電容量成長3倍、能源效率提升2倍，因此，我國自2016年至今，再生能源發電量從127億度成長到267億度，成長110%，光電與風電增加13.2百萬瓩，離岸風電更是國際少數發電量達2百萬瓩的國家。

她強調，隨著我國陸續成立碳權交易所、碳費審議小組與2025年開徵碳費，因此除了宣布「2050淨零碳排」外，還有12項關鍵戰略產業與疫後特別條例，撥了3年的預算，協助企業轉型、升級與更新設備，政府也會與企業媒合，創造更多減碳誘因，讓企業可以適應國際減碳潮流。

碳盤查資料是難題

經濟部次長曾文生則說，企業很擔心環境部的碳費如何徵收，但政府整體會考量碳費是否符合國際標準。不過他說，我國企業在歐盟的CBAM（碳邊境稅）的資料申報量全球第5，代表企業對減碳相當敏感。曾文生指出，目前最大的麻煩是填寫碳盤查的資料，會因為供應鏈與企業的不同，寫出來的數據也會不同。

「政府有建立碳盤查公版申報表，並與國際接軌！」曾文生強調，不同企業進行碳盤查的同樣目的，其實就是「提高能源使用效率」，他也舉了3個申請政府「以大代小」補助的案例，包括紡織業、石化業與電子業，其中包括用水、用電、特定溫室氣體排放等不同減碳面向，但其實都是提高能源使用效率。

曾文生說，國際包括RE100、SBTi等減碳目標眾多，很難強制所有企業一體制用，因此鼓勵企業以「提高能源使用效率」為目標，多嘗試不同的減碳路徑，若能自己在使用面做出改善方法最好，政府則是在其他機制上，增加企業減碳誘因。

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再生能源 曾文生 減碳

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