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發揚台灣先進科技 吳政忠：融入電影是科普必走之路

中央社／ 台北15日電

國科會指導的「遊戲開始」科普微電影融入數學、量子物理，今天舉辦發布會，主委吳政忠說，台灣已是先進國家，科技融合電影藝術是國家要走的方向，藉此讓年輕學子了解、預見未來科學發展，國科會責無旁貸。

由國科會指導、中華民國數學會與台灣物理學會合作出品的「遊戲開始-數學篇The Prime Test」與「遊戲開始-物理篇The Quantum Quiz」等2部數學、物理科普微電影，今天在光點華山文創園區舉行發布會，並首次公開放映微電影片花。

吳政忠致詞時表示，國科會轄下各處室執掌8、90個學門，其中最困難的就是數學、物理，尤其是數學數論、幾何、代數非常複雜，就連「國科會主委我也不太懂」，量子物理則是最近的熱門議題，其中量子糾纏現象等也相當深奧，因此對製作團隊、演員感到相當佩服。

吳政忠指出，科學技術跟電影藝術的融合，是行政院與國科會、乃至台灣要走的方向，因為台灣現在已經成為先進國家，就像美國好萊塢也時常有科技結合影視產業的作品，比如航太電影到NASA（美國國家航空暨太空總署）取景等，可透過此方式讓年輕學子了解、envision（預見）到未來科學發展。

他也提到，現在生成式人工智慧（AI）崛起，科普電影題材愈來愈多，國科會提供支持，責無旁貸。

國科會表示，中華民國數學會出品的「遊戲開始-數學篇The Prime Test」，以當下流行的解謎逃脫遊戲為題材，講述學生如何透過解開數學謎題脫逃獲救的故事。

國科會指出，此影片中融入數論、幾何、代數、分析、組合到統計等多個數學領域的元素，並涵蓋網路加密、摺紙、扭結理論、音樂數學、生物統計等多種數學應用，期望能讓大眾感受到生活中的數學之美。

國科會表示，台灣物理學會出品的「遊戲開始-物理篇The Quantum Quiz」，則敘述高中少女為了參加科學展覽，在教授的實驗室體驗使用量子電腦，進行深度腦刺激實驗後，似曾相識的場景卻在眼前重複發生，希望藉懸疑劇情設計，讓民眾對於物理科學所開展的未來世界充滿興趣。

「遊戲開始-數學篇The Prime Test」與「遊戲開始-物理篇The Quantum Quiz」2部影片，將分別由數學會於3月16、17日在國立台灣科學教育館的國際數學日活動，以及物理學會於4月14日在國立自然科學博物館的世界量子日活動，舉辦影片特映會。

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