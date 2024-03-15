國際燃料價格降卻要漲電價合理嗎？台電這樣說

針對15日有立委質詢時提及國際燃料價格下降電價卻調漲一事，台電表示，近期燃料價格雖回穩，但相較俄烏戰爭前仍處高點。燃料成本影響電價甚鉅，電價調整是為適當反映合理成本。

台電指出，台電發購電燃料成本已連續兩年高達6,000億以上，相較俄烏戰爭前的燃料支出增加超過一倍。近期國際燃料價格雖有回穩，但仍處於高點，以燃煤來看，2022年平均國際燃煤價格飆漲至每公噸約370美元的高點，近期每公噸約135美元，仍遠高於疫情爆發前五年(2015~2019年)平均約80美元。

台電還提到，燃氣部分，台電公司發電所需天然氣均向中油公司採購，並以中油每月公告之天然氣牌價計價。中油公司天然氣採購多為長約，而長約價格主要與國際布蘭特(Brent)原油價格連動，Brent油價在俄烏戰爭後最高曾達一桶約120美元，近期價格約80~85美元，仍高於疫情發生前五年(2015~2019年)平均約60美元水準，可見燃料成本仍屬高檔。目前中油公司天然氣牌價為一立方公尺15元，也高於疫情前平均約8元之水準。

此外，針對立委批評台電外購綠電造成電價調漲，台電表示，國際上為了擴大民間參與綠能建設，普遍採用綠能躉購制度，且台電外購綠電總量占比小，台電虧損係因國際燃料價格大漲所致。

台電指出，使用綠電已是國際趨勢，也成為國家產業剛性需求，綠電的價值不能單純跟其他發電方式比，而是需要從產業的硬性需求程度來比。近年隨著再生能源發展，躉購費率逐漸下降，太陽光電費率從2010年每度11.75元大幅下降至去年的4.38元；離岸風電費率亦從2017年每度6.04元下降至去年4.5元。且隨著企業的綠電需求日益增加，越來越多的業者開始選擇賣給民間企業，就不須台電支出。