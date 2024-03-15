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電價調整恐影響基本工資 陳揆：會一併納入考慮

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

對於4月恐將調漲電價，立委質疑調漲後是否也會帶動明年基本工資的調整，行政院長陳建仁說，對於電價調漲部分，一定會做最細緻地調漲，在調整過程中也會顧慮到民生物價，盡量朝不要受到影響的方式來做，至於基本工資調整的部分也會納入考慮。

陳建仁今（15）日赴立法院施政報告及備詢，會中立委提到，中油近年不斷虧損，產業也關心亞鄰最低價政策是否要取消。

經濟部長王美花說，目前沒有要取消，對於中油日前虧損的原因有很多，是因為當時日本給予油價有相當大的補貼，所以變成日本不斷補貼，中油就必須不斷吸收成本，不過目前已經恢復比較正常。

另外，立委再提到，4月預估將會調漲電價，而電價漲幅也會影響物價上漲，在此也要強調，最低工資法中明文規定，研界小組每年必須在4月提出條漲基本工資的相關報告，希望在接下來的研究小組會議中能夠加入電價上漲所造成的物價上漲相關影響的報告。

對此，陳建仁表示，對於電價調漲部分，一定會做最細緻地調漲，在調整過程中也會顧慮到民生物價，盡量朝不要受到影響的方式來做，至於基本工資調整的部分也會納入考慮。

基本工資 物價 電價

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