虐童案引關注 陳建仁今再度強調中央地方需共同檢討

虐童案引發外界關注，行政院長陳建仁今（15）日表示，中央及地方的所有同仁們都對於這樣一條無辜性命傷亡相當痛心和不捨，此事件應該是中央和地方都需要來共同檢討，必須要從上、中、下游來檢討。

陳建仁今日赴立院施政報告及備詢，會前接受媒體採訪時提到，對於發生虐童案，不管是中央部會或地方同仁都感到相當痛心及不捨，這件事情是中央跟地方政府需要來共同檢討，而且對於這個相關的兒保機構的選擇，也需要好好地來做。

陳建仁說，這件事情之所以會發生，需要從上、中、下游來檢討，包括出養制度的這個審定，還有收養的保母，或者是機構的選擇跟監督，還有訪視的這個程序，以及訪視的頻率和訪視的內容，怎麼樣改進，最後就是不幸事件發生的通報還有開會的情況，有很多關鍵點，需要大家一起來改進，中央跟地方一起來努力。

陳建仁也說，在昨天院會中，也指示衛福部應該要盡快地對於兒童及少年福利與權益保障法，應該要做進一步的修正，希望能夠在最短的時間內就能夠修正。同時也請了政委林萬億，對於整個出收養制度的檢討，務必要在1個月內完成相關的檢討，所有的標準作業流程都應該進行。

陳建仁也再次強調，更重要的是中央跟地方一定要攜手合作，政府跟民間一定要來聯手辦理，才能夠確保兒童還有少年的這些權益，這件事情要很審慎地來做。台北市長蔣萬安後來也有表達，一起來努力，都不捨這樣一個孩子的傷亡，也跟家屬表達最高的歉意。