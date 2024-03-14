維持亞鄰最低不虧損！中油：今年有望打平 再拚有盈餘

中油為穩物價凍漲或少漲油價氣價已連虧三年，中油董事長李順欽14日在立法院經濟委員會表示，今年以國際油價每桶80.5美元計，中油有望「打平」，並且力拚有盈餘。根據中油報告，今年截至2月底，中油稅前虧102億元，累計虧損402億元。

台電累計龐大虧損，政院恐無法撥補台電1500億元；外界關切，中油可能要在天然氣價格讓利給台電，以減輕台電虧損及漲電價的幅度，若讓利幅度大，有可能會使中油今年「由盈轉虧」；對此，李順欽表示，看政策決定。

在這波電價調漲中，經濟部擬搭配中油調降電業天然氣價，若每立方公尺調降1元，台電支出可減少205億。不過官員強調，這調降1元是國際價格下降本就該反映，不致影響中油的盈虧。

立法院經濟委員會今日審查113年度中油預算案，並邀請經濟部長王美花、李順欽、總經理方振仁出席備詢。多位立委關切中油虧損情況，並且轟李順欽講的數字都不一致。王美花緩頰表示，中油營運與國際油價、氣價息息相關，如果今年以國際油價每桶超過80.5美元，中油就會虧損。

根據中油提供資料，截至2024年2月底，中油實際總收入1710.1億元，總支出1794.4億元，稅前虧損102億元，稅後虧損84.3億元，累計虧損402億元。李順欽表示，中油肩負亞鄰最低及穩定物價兩項政策責任，近三年中油天然氣吸收4000多億元，油品吸收則超過1000億元，這是造成中油虧損主因。

包括民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、國民黨立委鄭正黔等人都質詢中油今年營運狀況。李順欽表示，以國際燃料價格走勢，加上調降3月電業氣價等數據估算，今年「打平機會大」，並朝轉虧為盈努力。