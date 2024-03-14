1月實質經常性薪資由負轉正 主計總處指和年終有關：趨勢能否維持再觀察

主計總處今天發布1月受僱員工薪資及人數，1月每人每月平均經常性薪資4萬6140元，年增2.30%，扣除物價因素後，年增0.50%，不但由負轉正，增幅也是近三年最高；每人每月總薪資平均8萬5796元，但因去年過年1月發放年終獎金基期高，因此扣除物價後實質總薪資年減19.98%。主計總處表示，1月實質經常性薪資由負轉正，有工作天數及軍公教調薪、基本工資等影響，趨勢能否維持，還要再觀察幾個月，

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，總薪資與發放的年終獎金有關，去年是1月過年廠商發放年終獎金，今年是2月發放，因此本月實質總薪資有季節干擾，沒有比較意義，有待下個月發布累計前2月狀況，比較符合實際情形。

３月物價走勢是否影響國人薪資能否持續轉正？陳惠欣表示，2月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率3.08%，一、二月累計2.43%，屆時要看薪資成長幅度能否超越。至於接下來電價漲對薪資成長影響，陳惠欣也表示，廠商調薪會考慮獲利能力及各種因素一併考量，但不在統計範圍，統計上無法顯現。

國人關注的製造業景氣，1月製造業加班工時15.3小時，年增2.2小時，連續七個月正成長，且回到以往每月15小時水準，主計總處表示，製造業景氣的確慢慢回升，漸漸復甦，但因製造業受僱人數仍年減3.5萬人，且1月工作天數也較去年同期多六天，因此是否可解讀為景氣復甦訊號，後續還要再觀察。

1月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均4萬6140 元，月增1.22%，年增 2.30%；因為廠商發放年終獎金及加班費等非經常性薪資3萬9656元，合計後總薪資平均8萬5796 元，年減18.54%；1月物價年增1.8%，扣除物價後，實質經常性薪資4萬3287元，年0.50%，實質總薪資則因去年基期高而年減19.98%。

1月底全體受僱員工人數844.4萬人，較上月增加4 千，其中批發及零售業、住宿及餐飲業都增加3千人。若與上年同月底比較，受僱員工增加2.8萬人，其中工業部門減少2.7萬人，服務業部門增加5.5萬人。就行業別觀察，以住宿餐飲業年增1.2萬人最多，零售業也年增1.2萬人，但製造業則年減3.5萬人。

陳惠欣表示，從服務業及製造業人數增減，可以看到景氣走勢分歧，服務業因疫後復甦及觀光人潮帶動回溫，但製造業受僱人數仍年減，兩者存在一定差距。