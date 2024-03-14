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藍委追問碳費時間表 薛富盛：個人希望3月底出爐

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
環境部長薛富盛表示，有關碳費的部分當然是希望可以按先前規劃時間3月底出爐，但還是需要尊重委員會決議。聯合報系資料照
環境部長薛富盛表示，有關碳費的部分當然是希望可以按先前規劃時間3月底出爐，但還是需要尊重委員會決議。聯合報系資料照

環境部今（14）日赴立院業務報告及備詢，會中國民黨立委洪孟楷提問，對於碳費開徵的時間表是否已經有確定。環境部長薛富盛表示，有關碳費的部分當然是希望可以按先前規劃時間3月底出爐，但還是需要尊重委員會決議。

洪孟楷指出，明天將召開碳費審議會，目前都在說碳費可以在3月底出爐，是否能這麼樂觀看待，是否有訂出時間表，碳費最晚什麼時候出爐？

薛富盛回應，要看明天開會的狀況，按照先前的規劃就是3月底會出爐，但目前整個大環境也有所改變，包括歐盟本身 CBAM 執行細節尚未出爐，電價調漲也落在四月份可能影響物價，再加上石化產業在過去這段時間受到中國大陸經濟衰退的影響，ECFA 相關的產業也有受到影響。整體看來，國內外的狀況都有所改變，但還是會期待能夠如期進行，包括碳費子法推動進度也沒有因為現在是看守內閣就有所停滯。

薛富盛強調，當然碳費會希望可以如預期上路，但還是要尊重委員會。

洪孟楷追問，至於碳費上路後，什麼時候開始徵收？明天的會議上是否會討論出碳費出爐時間及級距，若在三月底無法出爐，是否能在520出爐。

薛富盛說，碳費就類似所得稅，今年開始課徵，明年開始徵收。大家現在都聚焦在碳費的徵收，但其實在環境部的立場還是希望是減碳，利用碳費的徵收，利用政策工具來落實減碳。至於碳費的時間表，由於碳費的決定，會影響到未來幾年的執行，尤其是企業必須要有所因應。

洪孟楷再追問，是否已經有接到總統當選人、副總統賴清德的徵詢。薛富盛說，只要在位置上的一天就會做好自己份內工作，自己尚未接獲徵詢。

洪孟楷 減碳

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