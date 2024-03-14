央行立院報告 楊金龍現「鷹」聲 對電價調漲最擔心這件事

對於國內電價4月調漲，中央銀行總裁楊金龍今（14）日在立法院財委會表示，央行最擔心的是「通膨預期心理」，並坦言一旦電價調漲，對於外食以及用電較大的相關產業會有較大影響，央行在下周四理監事會議上，將會很「謹慎周延」的來討論這個議題。

楊金龍今天重申，過去台灣長期平均通膨率約在1%左右，如果長期通膨率漲至1.5%~2%，代表出現結構性改變，國內利率就不會像以前那麼低檔，央行這次會很謹慎討論利率，因為央行主要政策目標是通膨、特別是通膨預期心理。

楊金龍表示，台灣的通膨率在前幾年逼近2%或超過2%，如果通膨長期超過2%，通膨預期心理就會很強烈，通膨就會很難打下來。

楊金龍這些談話被市場視為態度偏「鷹」，認為央行理監事會議下周有可能採取緊縮性政策手段來抑制通膨預期心理。

楊金龍今天赴立法院財委會答詢時，包括林德福、吳秉叡、賴士葆等多名立委均關注4月電價調漲對國內物價上漲的影響，楊金龍回應，電價調漲一定會直接帶動 CPI 上漲，另外，電價調漲、企業成本升高後轉嫁消費者的力道，會是間接效果。

至於哪些產業衝擊最大？楊金龍回應，包括外食及用電相關產業鏈等，不過有些科技業即使用電量大，也不見得會轉嫁給消費者，因為它們賺了足夠的錢。

央行去年12月預估，今年經濟成長率為3.12%，楊金龍認為這樣的預估值應可達成，至於今年通膨率，央行原本預估1.89%，但還沒納入電價調漲因素、會再調漲。以此研判，央行下周理監事會議將上修今年通膨預估值至接近2%大關。

楊金龍表示，目前經濟部正在研議，政府預算能補貼多少，如果是1,000億元，電費調漲幅度會較大，如果補貼1,500億元，電價漲幅就會比較小，從過去經驗來看，調漲電價衝擊不會很大，只是這次提早提出、大家很廣泛去討論這個議題，他很擔心會產生通膨預期心理。