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美財報優於預期 科技股仍為股市主動能

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
日盛全球智能車基金研究團隊表示，觀察最新財報顯示，企業業績普遍優於預期。當中，科技與通訊服務類股表現突出，特別是AI族群，依然是引領市場趨勢的主軸產業。示意圖／路透社
日盛全球智能車基金研究團隊表示，觀察最新財報顯示，企業業績普遍優於預期。當中，科技與通訊服務類股表現突出，特別是AI族群，依然是引領市場趨勢的主軸產業。示意圖／路透社

根據FactSet資料，美國標普500企業第4季盈餘整體表現多優於市場預期、成為當前股市最大動能，其中優於預期幅度較大產業為資訊科技、消費、工業及醫療保健業。

法人預期，美股七巨頭企業將在2024年貢獻標普500指數盈餘高達兩成以上，且影響已從去年迄今持續上升，展望第2季焦點仍在此，市場樂觀預期七大巨頭將帶領美股再創新高，AI、半導體產業深具投資契機。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，觀察最新財報顯示，企業業績普遍優於預期。當中，科技與通訊服務類股表現突出，特別是AI族群，依然是引領市場趨勢的主軸產業。提升智能功能的科技軟、硬體股將是市場關注焦點。並持續看好AI科技將逐漸應用在終端需求上的趨勢。

美國2月CPI公佈後，FedWatch工具顯示6月降息機率維持6成左右，全年降息幅度預期落在3~4碼最高。市場關注下周FOMC會議將更新利率點陣圖，藉以研判聯準會的降息路徑。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，景氣增強有望帶動獲利勁揚，已取代降息的期望，成為股市漲勢的主要動能。根據券商機構估計，鑑於公司繼續表現出對AI技術的熱情，因此將增加AI投資，資本支出和研發支出可能會在短期內增加，到 2025 年，美國的AI投資將接近 1,000 億美元。AI依舊是美股盤面主旋律。

AI 降息

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