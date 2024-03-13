美國指晶片過度集中某些國家 經長：台積先進製程必須留在台灣

美國商務部日前表示，美晶片供應「過度集中」在少數國家，美國將鼓勵東南亞各國加強對晶片製造及相關產業的投資。立委關切是否影響我半導體發展及國家安全。經濟部長王美花13日在立法院表示，台灣有自己國家利益與國家安全，因此希望投資台灣優先，台積電（2330）除布局海外，也要加大在台灣投資，先進製程及封裝務必留在台灣。

王美花並表示，晶片在台灣生產是最有效率，這不是只對台灣好，對全球都好。

王美花今日赴立法院經濟委員會進行業務報告並備詢。民進黨立委陳冠廷質詢經濟部對於美國商務部關於美晶片供應過度集中在少數國家的談話的看法，以及有「矽盾」之稱的台積電在不斷分散設廠後，是否會影響台灣國安？

王美花坦言，經濟部很關注美國的想法及作法，美國也是台積電最大客戶，也配合客戶需求，赴美、日、德等國設廠。

王美花並說，台灣也有國家利益要顧，要加大台積電對台灣投資，先進製程及封裝留在台灣，就是希望投資台灣優先。

王冠廷表示，半導體產業對台灣GDP貢獻如此重要，美國要確保晶片供應，應該是要確保台灣能在全球半導體供應鏈之中，應該「鞏固台灣」，而不是分散台灣半導體。他希望經濟部能與美方多多溝通。

王美花表示，她贊同上述看法。台灣有自己國家利益與國家安全，而且晶片在台灣生產是最有效率，這不是只對台灣好，對全球都好。