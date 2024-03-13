KPMG黃正忠：綠電應用能快就不要慢、能廣就不要窄

KPMG今（13）日舉辦「淨零排放與綠電採購管理研討會」，董事總經理黃正忠提醒，企業界對綠電應用沒有回頭路，是一條只能積極往前的作為，能快就不要慢、能廣就不要窄。

針對RE100倡議，中經院國際經濟所能源與環境研究中心博士羅時芬表示，RE100匯聚全球最具影響力企業，以電力需求端角度共同倡議提升使用綠電的友善環境，加入的企業須公開承諾在2050年達成100%綠電目標，並可透過自發自用、購買綠電憑證、簽訂綠電購電合約等策略，減少範疇二的溫室氣體排放。

她也提到，以韓國為例，消費者對RE100手機的願付價格，平均溢價顯著，約10.5美元，相當於傳統非RE100手機價格（673.9美元）的1.6%，且高於生產RE100手機的成本增加比率。

而在淨零碳排過程中，AI被視為有助精準控管碳排的最佳輔助工具。資策會數位轉型研究院能源數據科技中心副主任洪永杰強調，透過主動式節能數據服務設計理念，結合智慧量表與AI，透過用電數據分析，識別高能耗電器使用模式和能耗，以MOVE（Mechanism、Operation、Visible、Ecosystem，即建立機制、易於實施、可感知性、促進生態）的原則推動住宅部門節能工作，並透過行為科學引導用戶改變行為，找到節能改善的機會。

淨零碳排另一關鍵即為綠電採購與交易。KPMG畢馬威財務諮詢公司副總林文棟指出，台灣近年再生能源發電量持續提升，2023年發電量達267.1億度，其中太陽能占逾五成，離岸風電在未來三年內將大幅成長，有望與太陽能發電量相當。

然而，根據能源署公告再生能源發電業直轉供及躉售數據來看，2023年不到1%綠電是直供給用戶，13%轉供給用戶(CPPA)，其次約7%是躉售予再生能源售電業(CPPA)，最後約79%還是躉售給台電，能供應市場上的綠電仍屬有限。

此外，目前綠電管理議題中最常見的餘電處理，來源包括大量購買再生能源而超過企業需要量，以及再生能源間歇性導致發電與用電不匹配所致。餘電議題除以團購模式來緩解外，供需間尚缺少整合與管理機制，市場上需要綠電售電平台或聚合商分銷，以解決個別發電及用電多餘或不足電力的問題。

KPMG畢馬威財務諮詢公司董事總經理陳文正提醒，綠電市場還沒完全開放前，綠電供需不平衡問題仍會繼續存在，儘管離岸風電所發綠電將大量進入綠電市場，但需求面仍受未來用電大戶門檻下修、以及RE100企業與供應鏈綠電宣告時程迫近時逐漸增加，未來幾年再生能源市場將洗牌，企業應提早因應，方能達到淨零排放與綠電使用承諾。