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升息近尾聲、各國需求強 基建板塊擁前景

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

在勞動力市場趨緊和薪資成長強勁的情況下，通膨趨勢持續往聯準會目標2%靠攏，目前市場預期年底核心個人消費支出物價指數年增率將降至2.3%，提供聯準會降息的空間；滙豐投信指出，以過往於高原期準備降息的歷史經驗來說，殖利率仍有繼續下行的空間，尤其當基本利率見頂後，若美國經濟如預期般軟著陸，基礎建設類股有機會迎來補漲行情。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人楊博翔進一步指出，當前基礎建設類股的本益比低於近十年均值，預期在利率政策轉向、加上各國政策支持，有利於提振基礎建設評價面並推升股價表現，尤其在今年降息的基本假設未變的情況下，若遇到短期震盪表現，反而是投資人布局進場的好時點。

楊博翔說明，由於能源轉型與新型科技如AI、雲端等需求增溫，目前基礎建設正處於數十年一次的轉型期，整體基本面成長動能高。此外，歷史數據顯示利率處於高原期時美債殖利率下降，有助高負債比的基礎建設類股資金成本削減。

值得留意的是，以基礎建設類股中的公用事業為例，目前MSCI世界公用事業類股相對MSCI世界指數的股利率差距約2.2%、位於歷史區間高位，並開始逐漸縮窄。若統計彭博歷年數據，當公用事業股相對世界指數股利率利差開始縮窄後，公用事業類股歷史平均漲幅為37%，遠高於世界指數歷史平均漲幅7%。

楊博翔指出，相對而言基建類股展現明顯的防禦特性，從財務表現來看，自2023下半年開始，已陸續有公用事業業者受惠於遞延調漲電價，這帶來的利多逐漸反映在財報上，獲利率調升家數比例達67%，高於基本大盤的52%。

再者，由於公用事業在高通膨期間經營成本上升，今年內將陸續反映在水、電、天然氣價格，而實際上目前的經營成本已因人事與燃料價格而增幅趨緩，因此特殊的調價機制亦讓2024年公用事業股獲利率擴張可期，有機會進一步帶動公用事業相關產業表現。

4Q23 vs. 4Q22 獲利率調升/調降家數比。資料來源：Bloomberg，滙豐投信整理，資料截至2024年2月
4Q23 vs. 4Q22 獲利率調升/調降家數比。資料來源：Bloomberg，滙豐投信整理，資料截至2024年2月

通膨 降息

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