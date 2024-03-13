稅收超徵立委爭取普發萬元紅包？ 主計長朱澤民這樣說

根據財政部統計，去年全國稅收超出預算數3,860億元（中央政府2,934億元），立委質詢今年是否有機會再度普發現金？對此，主計長朱澤民表示，錢要給在更恰當的方向，目前沒有普發現金的規劃。

立法院財委會今（13）日邀請主計總處、審計部進行業務報告，國民黨籍立委羅明才針對去年全國稅收超徵，爭取全民普發萬元紅包。

對此，朱澤民表示，外界講的3,000多億元包括地方政府部分，加上特別預算舉債，扣掉後中央剩下1,500億元，目前沒有普發現金的規劃。

朱澤民指出，去年稅收超徵，但特別預算仍有舉債，扣掉後中央政府剩下1,500億元，依規定必須等審計部7、8月審定後才能動用；而且，若要普發現金，可能又要訂定特別條例，「目前沒有這個規劃」。