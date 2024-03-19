00939明掛牌上市 這樣存股總資產放大1.3倍

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市場上首檔動能型台股高息ETF「統一台灣高息動能ETF」（本基金配息來源可能為收益平準金）（00939），創下逾531億元成立的巨量規模。錯過申購或想加碼的投資人，可在明（20）日掛牌上市後直接在集中市場交易。00939指數兼具高股息、高成長優勢，據歷史數據回測，若每月定期定額存股１萬元，加上領到股息再投入，16年就可以滾出854萬元，總資產放大1.3倍，是存股族輕鬆累積大財富的最佳方法。

統一投信在主動式基金繳出亮眼成績，也把加強動能的選股優勢設計於被動式ETF 00939所追蹤的「臺灣高息動能指數」，挾著「三個第一」包括：「台灣第一檔為除權息周期量身訂製的ETF」、「台灣第一檔結合高息與動能的ETF」、「台灣第一檔月底領息的ETF」，不但強化配息能力，更兼具高效成長。據歷史數據回測，00939指數近5年平均股利率9.85%，16年來的含息總報酬達708%，直擊投資人想擁股息、追成長的心；同時，月底不吃土的領息策略深深打動上班族的心，成為投資性價比最佳選擇。

存股族買進00939後，進一步關切的課題是「存幾張持股，可免於被課徵二代健保補充保費」，理財專家表示，因為00939採月配息，息收分成12個月發放，平滑了股息收入，以指數近5年股利率9.85%和發行價15元估算，存到162張以內(約243萬元)，都不必害怕被吃掉獲利。但若以相同條件試算，年配息ETF存13張、季配息存54張，就會觸及2.11%二代健保補充保費的課徵門檻。投資00939可存更多張數，讓你無痛壯大財富資產池。

理財專家表示，存股族可善用00939能存股更多張數的優點，無論是透過券商定期定額存股、或每月手動分批投入，領到股息也不要急著花掉，把股息直接再投資，是放大資產最聰明的投資煉金術。據回測2007/6/1~2023/11/30歷史數據估算，若每月以1萬元投資00939指數，累積16年本金共投入198萬元，隨股市漲跌，可獲得資本利得214萬元、現金股息218萬元，若將股息再投入投資，可再多賺資本利得224萬元，16年多下來，總資產可滾出854萬元，離財富自由可更進一步。

00939追蹤之臺灣高息動能指數定期定額效果

資料來源：臺灣指數公司。2007/6/1~2023/11/30。每月投入1萬元，每次交易成本1元。統一投信／製表

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本基金收益分配評價日為每月15號，其主要收益分配來源為投資所得之現金股利，將均分為12個月配發。其他可分配收益項目則由經理公司依實際情形決定是否進行分配。當基金因有新申購參與除息導致原投資者之每單位配息金額遭明顯稀釋時，將動用收益平準金進行分配。

歷史數據模擬回測，僅供參考用途，投資人因不同時間進場將有不同投資績效，且過去績效不為未來投資獲利之保證，亦不代表基金現在或未來之報酬率。

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