4月電價無差別漲價？政府再補貼台電1千億？主計長如此回應

台電預計在本月下旬召開電價費率審議會，拍板4月電價，立委今日表示，這幾年物價漲很多，關切若電費「無差別調漲」，將造成物價再漲。主計長朱澤民表示，台電初步規劃並非無差別，而是大戶漲得高，一般用戶低，還是有差別。至於外傳漲幅10%以上，朱澤民表示他沒聽說過，也沒看到方案。

立委也問，據聞台電在1月23日曾到行政院爭取補貼1千億元，行政院請主計總處核算，詢問朱澤民態度？朱澤民表示，要看經濟部方案才能決定。

立法院財政委員會今天邀請主計總處業務報告，不少立委都擔心電價漲造成物價上漲，民眾生活更痛苦。林德福指出，疫後通膨雖有成效，但高物價仍造成多數民眾苦不堪言，痛苦指數飆高，如果電價無差別調價，民眾擔心三餐又要漲價。

針對電價調整方案，經濟部將於明天召開電價工作小組會議，最慢會在本月下旬開電價費率審議會拍板4月電價。目前傳出整體電價平均調幅約10%-12%。

朱澤民答覆，台電初步規劃並非無差別調漲，而是大戶漲得高，一般用戶及小商家比較低，還是有差別。他說，痛苦指數（物價上漲率加失業率）的確在最近二、三年有比較高，但相對其他國家，台灣還是比較低。

立委反問，但是台灣低薪問題讓民眾面對高物價更苦，朱澤民表示，蔡政府基本工資每年都有調升，公務員八年也調11%，相對以前八年3%高。

藍委賴土葆質詢，政府112年補貼台電3300億元，立院後來又通過1500億元，疫後特別預算也補貼500億元，1月23日台電到行政院開會，向行政院長陳建仁報告要再爭取一千億補貼，陳建仁指示主計總處核算？

朱澤民表示，當天是一個討論過程，但最後要看經濟部提的方案才能做決定。

賴士葆表示，但台電對外表示若補貼不到一千億，就會大幅調漲，是恐嚇全民。朱澤民表示，他不知道有10%，也沒有聽過10%、11%，他沒有看到方案。

吳秉叡認為，台積電用電占全國用電8%，一年用電181億度接近200億度，台積電一年賺1兆台幣，但是電價工業用電民生用電都是政府補貼，整個國家增資補貼都是公共預算，等於高獲利企業電價再由全民埋單，合理嗎？

朱澤民表示，台積電很努力節電，也購買很多綠能 ，但的確如果很多是出口商，由政府補助等於是補助國外消費者，因此電價目前規劃方向就是對民生用戶及小規模商家漲較少，這都有全盤規劃。