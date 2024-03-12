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商總春酒晚宴 許舒博對台電虧損認為至少撥補2000億

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
商總今天舉辦新春聯誼晚會，商總理事長許舒博（右八）邀請蔡英文總統（左八）、行政院長陳建仁（左七）及各部會首長、以及朝野立委與會，並一起舉杯向與會來賓致意，盼同心協力營造好的經商環境。記者潘俊宏／攝影
商總今天舉辦新春聯誼晚會，商總理事長許舒博（右八）邀請蔡英文總統（左八）、行政院長陳建仁（左七）及各部會首長、以及朝野立委與會，並一起舉杯向與會來賓致意，盼同心協力營造好的經商環境。記者潘俊宏／攝影

商總今天舉辦新春聯誼晚會，商總理事長許舒博會前受訪對於電價調漲一事表示，台電目前虧損已達到3000多億，認為至少政府要撥補2000億元才夠。經濟部長王美花參加晚宴前受訪回應，電價審議委員會工作小組會議還在進行，要撥補多少目前還沒有定論。

許舒博表示，即使電價調漲方案確定後，短時間的收入無法彌補台電虧損，所以需要政府來補貼防止虧損擴大。許舒博也提到，工商業界對於穩定台灣社會十分重要，所以今天的晚宴邀請20 多位局處首長與 30多位立委到來，因此今天的晚宴是很好與政府部門溝通的機會，商總一直扮演政府業者的溝通橋梁，也致力營造好的經商環境，希望政府能更重視工商界。

商總今天舉辦新春聯誼晚會，立法院長韓國瑜到場致詞。記者潘俊宏／攝影
商總今天舉辦新春聯誼晚會，立法院長韓國瑜到場致詞。記者潘俊宏／攝影
商總今天舉辦新春聯誼晚會，商總理事長許舒博（右二）邀請蔡英文總統（中）、行政院長陳建仁（左二）、經濟部長王美花（左一）等各部會首長、以及朝野立委與會，盼同心協力營造好的經商環境。記者潘俊宏／攝影
商總今天舉辦新春聯誼晚會，商總理事長許舒博（右二）邀請蔡英文總統（中）、行政院長陳建仁（左二）、經濟部長王美花（左一）等各部會首長、以及朝野立委與會，盼同心協力營造好的經商環境。記者潘俊宏／攝影
商總今天舉辦新春聯誼晚會，立法院長韓國瑜（右）到場致意，並向商總名譽理事長王金平（左）致意。記者潘俊宏／攝影
商總今天舉辦新春聯誼晚會，立法院長韓國瑜（右）到場致意，並向商總名譽理事長王金平（左）致意。記者潘俊宏／攝影
商總今天舉辦新春聯誼晚會，蔡英文總統（中）應邀致詞，並向與會來賓揮手致意。記者潘俊宏／攝影
商總今天舉辦新春聯誼晚會，蔡英文總統（中）應邀致詞，並向與會來賓揮手致意。記者潘俊宏／攝影

台電 許舒博 電價

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