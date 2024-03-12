首場電價審議工作小組會議登場 與會者：只是走個過場

電價審議委員會本月將舉行，今日舉行第一場工作小組會議，與會代表透露，由於行政院的補助方案仍未定案，因此會議只是「走個過場」，台電提供的「嚇死人」的漲價方案根本不算數。

由於台電虧損嚴重，外界預期，4月電價調漲成定局，問題只在於漲多少，而昨日第一場工作小組會議中，台電僅報告發電成本中的燃煤價格變化，而接下來三天的三場工作小組會議，還要報告天然氣等其他項目，真正的漲價方案仍要等到審議委員會拍板。

據了解，台電每年在工作小組會議階段，都會提供原始的價格調整版本，包括虧損、成本、利潤等考量，因此漲價的數字都會十分誇張。但與會代表透露，現在外傳行政院不管是要撥補一千億或是一千五百億等方案，還沒有最後定案，未納入這個因素，討論漲價幅度就沒有意義。

而行政院的撥補方案仍未定，商總理事長許舒博認為，到底要補多少，就要看台電需要多少資金，但如果低於二千億，台電就很難周轉。

對於「走過場」的說法，經濟部長王美花則表示，每次電價審議委員會前，都會有學者專家、工商團替等，就各項的參數、未來的燃料成本進行討論，因為資料非常多，確實是需要花一點時間來了解，而這樣的機制行之有年，至於行政院撥補金額，因為還有資源調配的問題，因此還沒有結論。