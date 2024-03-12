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兩岸經貿脫鉤斷鏈？經部：台灣融入全球貿易體系、世界供應鏈之成效

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

媒體報導兩岸經貿脫鉤斷鏈，經濟部表示，兩岸貿易在全球產業分工體系下運作，台灣除對中國出口中間財，也透過台商回流、外商投資強化供應鏈角色，台商對中國投資金額減少，與中國近2年外資直接投資下降趨勢相同。

經濟部指出，兩岸貿易也在全球產業分工體系下運作，台灣近年持續強化國際供應鏈角色，除了原出口中國以電子零組件等中間財，後續加工組裝後輸往全球市場的供應鏈關係外，隨著台商回流、外商投資，強化台灣在全球供應鏈中的關鍵地位。從多元投資布局，到出口連三年突破4,300億美元新高等成績，可見近年持續融入全球貿易體系的成效。

經濟部表示，面臨國際情勢轉變、中國內部經濟變動等因素，台灣持續融入世界供應鏈，強化自身的重要性。對新南向國家的出口金額，從2016年的592億美元，成長到2023年的902億美元，成長率超過五成，同期對美國出口金額成長翻倍，比重上升至17.6%，對歐、日出口金額成長超過六成，顯示與其他主要國家的經貿鏈結持續增加。

經濟部指出，維護區域及台海穩定，是國際共識也是兩岸共同責任，政府推動兩岸健康有序交流的立場沒有任何改變，對國人赴陸投資政策並無緊縮，而台商對中國投資金額減少，事實上與中國近2年外資直接投資金額下降趨勢相同。台商近2年對中投資已連續低於對新南向國家投資，除政府推動新南向政策外，顯示台商因應全球經濟不確定性下，尋求分散風險的布局。

經濟部分析，由於中國特殊的非市場經濟體制，美歐等先進國家的供應鏈與品牌商均積極分散市場，減少對中國的投資與貿易，舉例來說，中國連續20多年都是美國第一大進口來源及第一大貿易夥伴，2023年已被墨西哥及加拿大超越，排名降至第三。我國推動新南向政策除了分散市場以外，也是符合世界潮流，超前部署的政策。

台商

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