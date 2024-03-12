電子代工大廠完成越南市場布局 減少罷工與數位轉型一次搞定

國際地緣政治風險加劇，鴻海（2317）、廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）、英業達（2356）等電子代工大廠近年來已陸續完備在越南市場的佈局，人資業者今（12）日表示，為了降低員工罷工風險造成的巨大損失，將推升企業擴大採用雲端人資系統的需求。看準這項需求，台灣雲端人資系統領導廠商鋒形科技（Femas HR）近期已完成越南子公司的設立。

鋒形科技共同創辦人李佳鴻指出，台商在越南勢力已越來越龐大，對人資系統需求也越來越高，過去透過代理商擴展市場的模式已無法滿足客戶，2023年決定自己進入越南市場，陸續招募當地夥伴，由團隊接手越南原有客戶，並投入更多資源了解目前困境與需求，致力協助更多企業順利拓展版圖，穩健人事管理。

根據越南統計總局（GSO）的統計數據，越南2023年 GDP 成長率為5.05%，儘管低於2022年的8.02%，但2023年每季 GDP 成長率分別為3.41%、4.25%、5.47%、6.72%，已呈現逐步回溫跡象，身為東南亞第六大經濟體，越南 GDP 有40%來自於工業，而製造業又為其中最大佔比（50%），當地高人口紅利加上工資低廉的特性，讓越南成為蘋果與供應鏈代工訂單最大受惠者，這從台灣2023年在越南的投資金額高達28.8億美元，相較2022年大幅成長36%的趨勢可以看得出來。

由於越南工廠規模大，員工基數大，人事管理工作繁瑣，對於人資系統的需求隨之提升，許多擴廠企業透過工具，系統化人事行政作業流程，以提升整體工作效率，儘管越南當地也存在不少人資系統業者，但語言隔閡加上異國文化差異，讓許多企業優先選擇同時有中、越兩種語系，且符合越南當地法規的人資系統。

李佳鴻指出，Femas HR 主打「彈性」設置，以符合各規模與產業企業需求，員工人數從10至1,000人、甚至1,000人以上都能使用，憑藉著靈活系統架構，打造適合各企業的人事管理解決方案，而根據採用客戶的回饋，Femas HR 可以協助企業提升80%的工作效率，減少繁瑣行政流程的時間成本，讓人資主管有時間進行企業人才規劃與提升決策效率等更有價值的事情，達到永續經營管理的最終目標。

台灣作為資通訊高度發展國家，雲端人資系統已經相對普及並得到廣泛應用，而越南則處於經濟快速發展階段，人資系統使用率相對較低，更遑論透過雲端模式，然亞馬遜（Amazon）技術長 Werner Vogels 曾說：「未來雲端技術會變得更加普及。」意味著全球雲端發展的趨勢與普及化速度將加快，將有越來越多的企業導入雲端人資系統，降低日常管理成本，以應對企業規模擴大和業務多元化的挑戰。

鋒形科技共同創辦人杜俐芊認為，全球化趨勢讓企業發展更加迅速，也催化跨國經營的腳步，企業應該善用工具協助人事管理，為此，鋒形科技結合雲端技術，降低導入門檻，以協助更多企業將人力專注於本業，當企業規劃跨國發展時，必會需要投入更多人力、時間，將重複性高的行政流程，交給專業工具系統化管理，可以節省許多自行摸索、紀錄的寶貴時間與人事成本，是穩定企業運營的解方之一。

Femas HR不僅可以符合當前台灣勞基法規範，若台商企業前往越南擴廠，也能彈性設置為符合越南勞動法律的規範，協助當地加班費計算，讓企業在使用上安心許多，此外，鋒形科技擁有專業的越南客服團隊，不僅熟悉當地法規與勞動現況，還能配合中、越文進行問題處理，避免語言不通使用不便。

台商已是撐起越南經濟的重要主力，但罷工發生頻率與規模令許多台商頭痛不已，根據越南青年報統計，2018至2022年初總共發生591次罷工事件，儘管多數罷工活動主要訴求工資福利提升，並未造成工廠破壞，但產線長時間停擺，仍會對企業帶來不少損失，以2014年的513事件為例，從罷工衍生為示威暴動，最後甚至有6名幹部身亡，損失逾100萬美元，不管是人事整頓或費用成本，對企業無疑是重傷。

杜俐芊表示，為避免勞資糾紛、罷工的產生，許多企業會藉由雲端工具，系統化管理人事資料，確保企業對待員工行為皆符合當前法規，並留存完整紀錄，降低不必要的人事成本，越南的加班費計算相較於台灣更為複雜， Femas HR 支援計算與相關薪資項目的參數設定，做好薪酬管理是減少罷工機會的方法之一。

鋒形科技在台灣人資系統領域深耕20年，已協助多家國內外知名企業導入雲端人資系統，包括 brother、鈺齊國際（9802）、台灣壽司郎等在台企業，以及光隆（8916）、啟碁（6285）、台橡（2103）等已在越南設廠的台資企業，客戶續訂率更高達95%，李佳鴻表示，進軍越南市場後將以在地化服務，協助更多台商、越商、外商企業做好人力資源管理，透過人資系統數位轉型，讓企業用最短的時間進入穩定管理狀態，有效提升企業競爭力。