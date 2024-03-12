全球主要市場股票基金呈資金淨流出 動能略有降溫

美國聯準會（Fed）主席最新談話被市場鴿派解讀，不過美國最新就業數據優於市場預期，顯示就業市場仍緊俏，加上美股短線內漲多，市場資金情緒略有降溫。回顧全球股票型基金資金流向，過去一周全球主要市場股票基金多呈資金淨流出但幅度多可控；若從年初至今來看，則美股基金持續以147.77億元的累積資金淨流入，續居全球之冠。

安聯投信表示，從今年年初至二月底，成熟市場股票普遍較新興市場為佳，其中又以美股與日股相對強勢。從股市獲利基本面來看，以標普500指數為例。過去12個月以來EPS溫和走揚，股價也成正比的快速走升，且2024年的企業獲利不但維持正增長，增長幅度也都較2023年為佳。在評價面，可發現從近期財報公布以來，美股評價迅速上修，股價主要由評價所帶動，獲利與評價皆正面。

從總經基本面來看，安聯投信表示，全球主要國家製造業採購經理人指數（PMI）新訂單指數大多較上月改善，而研究機構對未來6個月景氣看法調查也顯示包括美國、歐元區、英國以及日本等4大成熟市場未來六個月景氣有望較現狀持續轉佳；全球製造業與景氣預期漸趨正面。

展望後市，安聯投信表示，雖市場對降息預期與政策的落差調整不時帶來波動，但隨著央行升息周期邁入尾聲，有利景氣築底回升，股市長期來說有望震盪走升，且軟著陸機率的增加也有利風險性資產的表現，故在投資上建議可保持較高的投資水位，並在成熟市場之外，也可以關注新興市場的表現。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示，美股表現續強，加上重要科技股資金動能充沛進而推高指數表現；不過在AI主題漲多後，部分資金則轉向相對較具評價面優勢的標的，盤面風格呈類股快速輪動格局，且在指數走高之下，盤勢波動震幅也跟著加大。

在題材上，安聯投信台股團隊表示， 包括電源、散熱規格與高速傳輸仍具利基，AI和半導體仍是主流方向不變，AI與半導體族群業有新消息挹注，有利於後市。在投資建議方面，因目前盤面資金輪動快速，指數上下波動幅度加大，建議可留意具長線趨勢利基的題材或族群、伺機分批佈局，且不宜任意追高。