商總：解決台電虧損 不能全靠漲電價

電價審議委員會最慢月底舉行，四月電價調漲已成定局，商業總會理事長許舒博昨天表示，電價調整會再帶動一波物價上漲，必須要全面考量，而台電也不能把虧損問題完全用漲電價來解決。

電價審議委員會工作小組會議今天舉行，許舒博表示，經濟部能源署在調整方案出爐後，會與商總溝通，而他也會提醒，不管調整方向為何，顧及一般民生用電需求都要思考，不能全面性調整，否則會帶動物價上漲，「物價對基層影響非常大。」

許舒博說，政府不能把台電虧損完全放到電價的調整上，因為台電很多虧損是政府政策問題，如發電比例、能源政策等，「不能這個也不動、那個也不動，然後用提高價格的方式來辦理。」