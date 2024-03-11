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4月電價平均漲幅 估10％~12％

聯合報／ 記者江睿智林海／台北報導
四月電價面臨調漲，針對台積電、美光等特高壓用電大戶，調幅恐逾兩成。本報資料照片
四月電價面臨調漲，針對台積電、美光等特高壓用電大戶，調幅恐逾兩成。本報資料照片

四月起電價面臨調漲，針對電價調整方案，經濟部將於明天召開電價工作小組會議，最慢會在本月下旬開電價費率審議會拍板四月電價。根據估算，若行政院撥補一千五百億元給台電，包括民生及工業用電在內，整體電價平均調幅約百分之十至百分之十二。

此外，政院若撥補台電一千億元，基於照顧民生、穩定物價等原則，再搭配中油調降電業天然氣價格，電價平均漲幅則介於百分之十三至百分之十五之間。

依規畫，三三○度以下民生用戶漲幅可壓在百分之五，民生高用電戶與小商家平均調幅約百分之十，一般產業用戶則漲百分之十五左右，工業特大戶則漲逾兩成。

針對年用電量五十億度以上、且連續兩年用電成長的特高壓大戶，調幅將高於上述一般產業，預期將會逾兩成。官員表示，特大戶雖以半導體產業為主，但是最後會依公司歸戶，包括台積電、美光等在內不到十家業者。

官員解釋，年用量電超過五十億度以上，還包括面板、石化、鋼鐵等公司，但是石化、鋼鐵仍在不景氣，用電未成長，因此設下「連續兩年用電成長」條件，面板業用電量只成長一年，因此石化、鋼鐵及面板都被排除，皆可適用一般產業三級調幅。

台電目前售電成本每度四點一七元，工業用電平均每度三點三八元，半導體產業在這波調幅逾兩成調整後，有望接近台電成本價，但仍低於南韓工業用電每度四點五三元。

此外，資料中心也被點名為用電大戶，應調漲電價。官員表示，站在經濟部的立場，希望爭取跨國公司來台設資料中心，而相對便宜電價的確是吸引外商一大優勢；但考量資料中心用電量大、且創造就業不多，因此這次也會對資料中心電價予以特別考量，雖調漲電價，但仍具有吸引外商競爭力。

台電 調漲 電價

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