富達：2024固定收益市場六利多

富達國際指出，2024年固定收益市場有六利多，分別為成長趨緩、通貨膨脹下滑、主要央行寬鬆貨幣政策、各類債券收益高於十年平均、美國聯準會（Fed）降息前投資時機優、違約率仍低於歷史平均。

富達國際上周舉行記者會指出，有鑑於美國經濟表現強勁，富達對於2024年預測經濟衰退的機率已下調，Fed不會快速降息。建議投資人，廣泛布局全球優質債券，避開負債過高的企業。

富達國際亞洲固定收益投資監管主管陳詠詩指出，目前基本情境認為經濟將於今年軟著陸，但由於市場價格已完全反映對平穩著陸的預期，如果平穩著陸未能實現，且經濟數據不如預期，則情況可能急轉直下。在考量各種風險後，富達維持加碼美國及歐洲債券的存續期。

陳詠詩指出，預估主要國家央行即將開始寬鬆貨幣政策，整體來看，固定收益今年受惠於降息預期，收益面與評價面都具吸引力。統計更顯示，在Fed降息前六個月與降息後一年，債市都有不錯的表現。

在全球投資等級債方面，陳詠詩認為，雖然1月以來信用利差緊縮，在某些地區及產業甚至趨近2008年全球金融海嘯後的收斂程度，但整體的殖利率仍高於過去10年平均值，具有吸引力。因此，即使之後利差擴大，也可提供足夠緩衝。

至於其他債券，富達減碼美國非投資級債，因為近期利差反彈，已將評價推升至歷史相對高點。新興市場債則出現投資機會，部分新興國家有降息空間，如巴西、墨西哥。陳詠詩看好印度債、印尼債、澳門博奕產業債的投資機會。