快訊

恐面臨百萬罰款！34歲女闖入捷運淡水線軌道 竟是因為與男友吵架

74歲「鳥來嬤」昔負債千萬又罹癌 近日現蹤大陸驚人嫩照曝光

數位部出差大撒幣挨轟急澄清 游淑慧酸「可憐」：打詐效率這樣高就好

富達：2024固定收益市場六利多

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際指出，2024年固定收益市場有六利多，分別為成長趨緩、通貨膨脹下滑、主要央行寬鬆貨幣政策、各類債券收益高於十年平均、美國聯準會（Fed）降息前投資時機優、違約率仍低於歷史平均。

富達國際上周舉行記者會指出，有鑑於美國經濟表現強勁，富達對於2024年預測經濟衰退的機率已下調，Fed不會快速降息。建議投資人，廣泛布局全球優質債券，避開負債過高的企業。

富達國際亞洲固定收益投資監管主管陳詠詩指出，目前基本情境認為經濟將於今年軟著陸，但由於市場價格已完全反映對平穩著陸的預期，如果平穩著陸未能實現，且經濟數據不如預期，則情況可能急轉直下。在考量各種風險後，富達維持加碼美國及歐洲債券的存續期。

陳詠詩指出，預估主要國家央行即將開始寬鬆貨幣政策，整體來看，固定收益今年受惠於降息預期，收益面與評價面都具吸引力。統計更顯示，在Fed降息前六個月與降息後一年，債市都有不錯的表現。

在全球投資等級債方面，陳詠詩認為，雖然1月以來信用利差緊縮，在某些地區及產業甚至趨近2008年全球金融海嘯後的收斂程度，但整體的殖利率仍高於過去10年平均值，具有吸引力。因此，即使之後利差擴大，也可提供足夠緩衝。

至於其他債券，富達減碼美國非投資級債，因為近期利差反彈，已將評價推升至歷史相對高點。新興市場債則出現投資機會，部分新興國家有降息空間，如巴西、墨西哥。陳詠詩看好印度債、印尼債、澳門博奕產業債的投資機會。

美國聯準會 降息

延伸閱讀

陸央行：提升金融市場穩健性和貨幣政策傳導效率

金價創高將叩關2,200美元 聯準會降息態度成為後市關鍵

桑默斯：Fed不降息機率升高 拜登打賭聯準會將有動作

美歐央行離宣布戰勝通膨愈來愈近 Fed對6月降息更有信心

相關新聞

工業電價大調升 台積電等數家半導體「特大戶」漲幅將逾20%

4月電價漲定了，工業用戶將承擔最多責任。據規畫，一般產業依用電成長或衰退分三個級距，適用不同調幅；另針對連續兩年用電成長...

避免交叉補貼出口 經部研議工業氣價漲至「貼近中油成本」

儘管經濟部亟力爭取，最後若僅獲得政院千億補貼，經濟部擬搭配中油調降電業天然氣價，若每立方公尺調降1元，台電支出可減少20...

首當其衝！電價審議委員會月底舉行 「大戶中的大戶」將漲最多

電價審議委員會月底將舉行，各界都預期，在台電大幅虧損下，電價將會有幅度不小的調整，傳出政府將撥補台電1500億元，但產業...

平穩機制吸收漲幅 中油11日汽、柴油價格均不調整

國際油價上漲，中油油價平穩雙機制續行，11日凌晨零時起汽油、柴油價格均不調整；其中，發油量最大的95無鉛汽油每公升價格維...

4月電價漲 半導體年用電量逾50億超級大戶調幅最大

台灣住宅、工業電價長年居全球排名後段班，為穩定台電財務，4月電價調漲箭在弦上；其中，產業用電除會以產業別用電情形做不同幅...

電價會前會12日登場 台電若獲千億補貼調幅13至15%

電價工作小組會議12日登場，台電將提報不同補貼金額情境下的電價調整方案；考量歲計賸餘尚有其他用途，若最後僅獲得千億補貼，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。