工業電價大調升 台積電等數家半導體「特大戶」漲幅將逾二成

4月電價漲定了，工業用戶將承擔最多責任。據規畫，一般產業依用電成長或衰退分三個級距，適用不同調幅；另針對連續兩年用電成長、且年用電量50億度以上的「特大戶」，電價調幅將逾二成，估計台積電、美光等約不到十家半導體業大廠納入特大戶。

台電目前售電成本每度4.17元，現工業用電平均每度3.38元，半導體產業經過這波調幅逾二成調整後，有望接近台電成本價，但仍低於南韓工業用電每度4.53元。

經濟部將自本周二（12日）起召開電價工作小組會議，並將在3月中下旬召開電價費率審議會正式拍板4月電價。經濟部現積極向政院爭取1,500億元撥補台電，但機會不大；因此在預估政院將撥補千億元情況下，經濟部已提出相應的調整方案，包括擴大到民生用電，並且加大工業用電調幅，以增加電費收入。

依規畫，330度以下民生用戶漲幅可壓在5%，民生高用電戶與小商家平均調幅約10%，一般產業用戶則漲15%左右，工業特大戶則漲逾二成。

針對工業用電，據規畫，考量個別產業景氣狀況，將以用電情況為基準，分「用電成長」、調幅較高，預估在15%以上；「用電持平或衰退不滿10%」調幅減半；「用電衰退逾10%」調幅最低等三種不同調幅，以降低對產業衝擊。

另規畫，針對年用電量50億度以上、且連續兩年用電成長的特高壓大戶，調幅將高於上述一般產業，預期將會逾二成。官員表示，特大戶雖以半導體產業為主，但是最後會依公司歸戶，包括台積電、美光等在內不到十家業者。

官員解釋，年用量電超過50億度以上，還有一些面板、石化、鋼鐵等公司，但石化、鋼鐵仍在不景氣用電未成長，因此再設下「連續兩年用電成長」條件，面板業用電量只成長一年，因此石化、鋼鐵及面板都被排除，皆可適用一般產業三級調幅。

台電統計，2023年工業用電1640億度，占台電售電量七成。全台特高壓用戶有半導體、面板、石化、鋼鐵等業共僅701家，合計用電量達793億度；其中半導體製造業去年用電量達379億度。