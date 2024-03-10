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避免交叉補貼出口！經部研議工業氣價調升至「貼近中油成本」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

儘管經濟部亟力爭取，最後若僅獲得政院千億補貼，經濟部擬搭配中油調降電業天然氣價，若每立方公尺調降1元，台電支出可減少205億。此外，工業氣價將調升至「貼近成本」狀態，以減少中油負擔，同時避免遭國際質疑我對出口產業交叉補貼。

經濟部官員解釋，中油氣價分為電業及非電業。針對非電業部分，目前工業、民生等非電業氣價，目前每立方公尺8.27元，遠低於中油成本，導致經濟部爭取預算，形同納稅人補貼台電、中油，中油再補貼台塑、中鋼等，已構成 WTO 定義的交叉補貼爭議。

因此，官員說，希望將工業氣價調升至每立方公尺10元以上，以接近成本；而民生因無出口補貼問題，民生氣價仍會維持不調整。

目前有大鍋爐公司，如中鋼、台塑等，在製程中仍會用到天然氣。官員表示，假設工業氣價提高至每立方公尺約12元，中鋼1個月需多付3,000萬元。

至於電業氣價，官員指出，3月電業氣價每立方公尺約15元，較成本14元略高，預測今年全年氣價估計走低，中油成本有機會降至13元，因此可調降電業氣價。電業氣價每立方公尺調降1元，台電支出可減少205億。

中油自2021年起，經俄烏戰爭氣價波動至今，氣價部分已吸收超過百億。官員表示，對經濟部來說，不論是虧台電、虧中油，都是左手、右手問題，因解救台電龐大虧損燃眉之急，協調中油讓利給台電，透過降氣價來減少台電虧損。

中油 台電 經濟部

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