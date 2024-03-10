電價漲幅縮小 看守內閣送新總統大禮

新政府五二○即將走馬上任，然而，上任之前，賴清德最頭痛兩大問題，一是電價調漲，二是勞保基金瀕臨破產窘境；不過，電價調漲影響的層面大而又廣，處理不慎，會影響台灣經濟成長表現以及全球競爭力，也因此，搶在賴清德上台之前，看守內閣決定先為賴清德拆掉電價炸彈，以免引爆更大民怨。

電價所關乎的問題，不單單只有民眾要付多少電費，更關乎所有企業的營運成本，當餐廳、小吃店因為電價成本上升，而調整餐飲價格時，民眾生活費只會愈來愈高昂；更不要說，台灣製造業能在全球市場站穩腳步，最主要也是仰賴台灣電價低廉，報價才極具競爭力。

換句話說，當電價漲幅獲得有效控制時，不僅可以免去民怨鼎沸疑慮，也不會影響企業競爭力，讓台灣的經濟成長表現維持一定水準。

回顧蔡英文總統過去四年任期內，有三年都在漲電價、補貼並注資台電，二○二二年的電價調漲高達八點四％，二○二三年的電價調漲十一％；至於今年，到底要調漲多少？經濟部長王美花說，要看政府能補貼台電多少錢而定。

今年補貼台電的經費來源，鎖定二○二三年超徵的稅收三八六○億元，行政院長陳建仁在立法院答詢時透露，去年超徵的稅收優先規畫補貼台電、勞保，以及健保，為將來補貼台電做好鋪陳。

依據公用售電業電價費率計算公式，電價調整頻率每年兩次，四月及十月為調整電價時間，新任總統賴清德將於五月二十日就任，如果行政院能搶先送出千億元以上的補貼以及漲足電價的大禮包，那麼賴政府十月就可以不必再討論電價漲不漲的問題，四月調漲電價不僅是洩壓，更是為賴清德拆彈，拆除引爆民怨的炸彈。

台電以燃料價格大漲，導致連年虧損為由，爭取政府補貼並再度調漲電價，但實際上現在燃料價格已回跌，台電還是喊虧，攤開台電發電成本及購電成本，就能發現台電自己發電，必向外購電便宜得多。消費者無法理解，自己發電比較便宜，有什麼理由要花高價跟民間電廠買電，然後再拿國庫的錢補貼跟增資？

事實上，台電虧損最大問題，仍然來自於錯誤的政策，雖然蔡英文卸任前，已經先為賴清德上任之路鋪好前路，但是，錯誤的政策若持續下去，就算今年的台電不虧，明年會不會虧？後年會不會虧？外界都睜大眼睛檢視。