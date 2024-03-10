台電預估今年虧損一八八七億元，現傳出行政院有望撥補一千五百億元給台電，減少台電虧損；只不過，行政院撥補一千五百億元之後，電價就不用再漲了嗎？答案恐怕要讓民眾失望了，因為就算行政院撥補之後，台電恐怕還是得調漲電價，才能彌平台電今年的虧損，唯一的小確幸是，今年電價漲幅會比預期少，以降低「電價漲、萬物跟漲」的通膨壓力。

台電電價每年有兩次調整時機，分別是四月及十月，台電將在三月中下旬召開電價費率審議會，因此行政院在審議會召開前拍板補貼金額，可方便審議會做出電價調漲與否及漲幅的決定。

台電連年吸收燃料成本漲勢而產生鉅額虧損，預估二○二四年營運還是會虧損，以煤單價每公噸一六九美元、統約氣價每立方公尺十六點○六元的燃料成本為基礎估算，台電對於虧損幅度先做出了兩種情境假設；第一種情境假設是在沒有政府補貼、也沒有調漲電價的情境下，全年虧損為二一二四億元，第二種情境假設是如果政府沒有補貼，但電價四月、十月若各調漲百分之三，則全年虧損縮小為一八八七億元。

簡單來說，台電對外所說的虧損一八八七億元，是建立在「政府沒有補貼」以及「上、下半年電價各調漲一波」的基準上。

不過，如果行政院決定補貼，電價調漲幅度則會有不同的變化。

假若行政院決定補貼一千億元給台電，那麼，台電的虧損會從原先的二一二四億元縮小至一一二四億元，如果補貼一千五百億元，台電虧損規模會再縮小至六百二十四億元，若以台電二○二三年售電度數約二千三百億度計算，則每度電平均只要調漲○點二七元，台電今年就能損益兩平。

另外，今年國際燃料價格不論是煤還是天然氣，價格均已回跌。能源專家中央大學講座教授梁啟源指出，以煤價ICE-Newcastle為例，目前每公噸約一三四美元，二○二三年三月約一八五美元，俄烏戰爭開打後，二○二二年三月煤價每公噸漲到四二二美元，現在的煤炭已顯著跌價，也明顯低於台電預算虧損二一二四億元的燃料價格推估基礎每公噸一六九美元。

國際能源價格明顯回檔是事實，不過，經濟部在提供給立法院的電價調漲專案報告中卻強調「因國際燃料價格仍處於高檔，售電成本仍高於售電價格」，梁啟源說，售電成本高於售電價格是錯誤的能源政策所造成，因此政府應重新檢討能源政策。