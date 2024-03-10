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政院救台電 擬補貼1500億

聯合報／ 記者余弦妙／台北報導

台電財務虧損問題影響接下來電價調漲幅度，經濟部長王美花日前表示，優先爭取政府補貼，並且對於爭取補貼有信心。據了解，行政院對於補貼台電虧損是採支持態度，預估有望撥補一千五百億，最快在三月中旬拍板。

面對台電虧損，目前有兩個方向可挽救，首先是調漲電價，讓電價貼近成本拯救虧損缺口，其次則是由中央編列預算給予撥補。

不過，調漲電價涉及的影響層面過大，即便真的調漲，一口氣也無法調漲過多，漲幅過高恐怕也會影響物價飛速飆漲；因此，王美花也在先前喊話行政院，希望能夠由中央補貼一定的額度，期望值落在一千至一千五百億元。

對此，知情人士表示，行政院先前已和經濟部、台電開過會，也已經了解到台電虧損狀況，目前台電面臨賣一度電虧一度電的狀況，所以，對於台電提出希望能夠由中央撥補，政院的態度是抱持正面支持。

知情人士透露，撥補額度有望會是一千五百億元，預算來源將會從去年總稅收超徵的三八六○億元中，編列特別預算或是追加預算方式給予補貼，預計行政院最快將在三月中旬拍板。他強調，討論撥補額的進度一定會趕在電價審議委員會之前決定。

然超徵稅收總共有三八六○億元，台電只撥補了一千五百億元，剩餘的稅收將如何使用？知情人士說，超徵的稅收扣除債務還本後，可動支的不到二千億元，這些錢已大部分挪給台電撥補，剩餘的稅收將會再做其他考量，但詳細做法還要等到行政院內部開會討論。

根據經濟部公布的報告指出，雖政府已連兩年分別編列預算增資一千五百億元及一千億元，並以特別預算補貼五百億元，支持台電財務，因國際燃料價格仍處於高檔，售電成本仍高於售電價格。

經濟部指出，台電承擔減緩通膨的任務，吸收燃料成本漲勢，產生鉅額虧損，至去年底累積虧損已達三八二六億元，預估二○二四年將增加虧損一八八七億元，電價若不調整或無政府補助，台電至二○二四年底淨值預估將只剩二百二十八億元。

台電 調漲 電價

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