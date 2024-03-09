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有薪幼兒照顧假…勞團籲比照 勞部憂財源

聯合報／ 記者葉冠妤歐陽良盈／台北報導

公務人員擬針對育有六歲以下子女者新增一年七天的幼兒照顧假，銓敘部政務次長朱楠賢說，日前已找相關部會開會，但其他部會仍有不同意見，未達共識，預計近日再開會，希望好的規定能及早上路。

至於民團呼籲勞工比照公務員，家庭照顧假同樣有薪，勞動部條平司長黃維琛則說，雇主考量成本、人力調度問題，若雇主負擔沉重，反而助長潛在的就業歧視；若以就業保險支應有薪家庭照顧假，預估光一天就負擔近一○七億元，財源會是大問題。

朱楠賢表示，幼兒照顧假是新增的假別，獨立於事假、家庭照顧假，出發點是鼓勵育嬰，草案中提出的幼兒照顧假是以小時為單位，切割後平均分配在一年內，交由機關自行決定如何運用調配。

不過朱楠賢坦言，有單位擔心將增加職務代理或現職公務員負擔，讓非幼兒家長的公務員更累；教師部分，也需增加代課鐘點費，費用誰出？針對機關內不同身分別是否一體適用，目前未有共識。後續還要再找教育部、勞動部、衛福部等相關單位交換意見，希望適用範圍愈大愈好。

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