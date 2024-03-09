子女未滿6歲 公務員擬增7天有薪幼兒照顧假

為營造友善生養職場環境，銓敘部日前預告「公務人員請假規則」修正草案，擬針對育有未滿六歲子女須親自照顧者，每年核給七天的有薪「幼兒照顧假」，每增加一名未滿六歲子女，另增三天假。家庭、幼兒照顧假總計一年十四天的有薪照顧假，但看在只有七天無薪家庭照顧假的勞工家長眼裡，只能自嘆命苦。

依公務人員請假規則，公務人員若因家庭成員預防接種、發生嚴重疾病或其他重大事故須親自照顧者，每年可請七天家庭照顧假，可併入七天的有薪事假計算，反觀勞工，七天家庭照顧假卻是無給薪。民間團體近年來不斷要求勞動部修法，讓勞工與公務員一體適用，家庭照顧假同樣有薪。

據勞動部「一一一年工作場所就業平等概況調查」，女性受僱者有照顧家人需求者占百分之廿九點一，略高於男性的百分之廿八點九。但實際上，申請「家庭照顧假」的女性受僱者僅百分之六點五。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，相較於勞工，公務人員假別一直都比較多，儘管政府每次說詞都是由政府帶頭示範，盼帶動民間企業跟進，但就結果來看，僅是淪為精神喊話，沒有實質反饋到勞工身上，導致勞工、公務員休假差別待遇愈拉愈大。

托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴說，公共托育服務搭配育嬰假，是提高生育率不可或缺的政策工具，根本解決辦法是勞動部修法讓現行的育嬰假彈性化，開放以日、小時為單位請領，並延長至小孩八歲前都可請，讓育嬰假的使用方式更彈性。