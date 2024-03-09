聽新聞
test
0:00 / 0:00

子女未滿6歲 公務員擬增7天有薪幼兒照顧假

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

為營造友善生養職場環境，銓敘部日前預告「公務人員請假規則」修正草案，擬針對育有未滿六歲子女須親自照顧者，每年核給七天的有薪「幼兒照顧假」，每增加一名未滿六歲子女，另增三天假。家庭、幼兒照顧假總計一年十四天的有薪照顧假，但看在只有七天無薪家庭照顧假的勞工家長眼裡，只能自嘆命苦。

依公務人員請假規則，公務人員若因家庭成員預防接種、發生嚴重疾病或其他重大事故須親自照顧者，每年可請七天家庭照顧假，可併入七天的有薪事假計算，反觀勞工，七天家庭照顧假卻是無給薪。民間團體近年來不斷要求勞動部修法，讓勞工與公務員一體適用，家庭照顧假同樣有薪。

據勞動部「一一一年工作場所就業平等概況調查」，女性受僱者有照顧家人需求者占百分之廿九點一，略高於男性的百分之廿八點九。但實際上，申請「家庭照顧假」的女性受僱者僅百分之六點五。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，相較於勞工，公務人員假別一直都比較多，儘管政府每次說詞都是由政府帶頭示範，盼帶動民間企業跟進，但就結果來看，僅是淪為精神喊話，沒有實質反饋到勞工身上，導致勞工、公務員休假差別待遇愈拉愈大。

托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴說，公共托育服務搭配育嬰假，是提高生育率不可或缺的政策工具，根本解決辦法是勞動部修法讓現行的育嬰假彈性化，開放以日、小時為單位請領，並延長至小孩八歲前都可請，讓育嬰假的使用方式更彈性。

勞動部 托育 育嬰假

延伸閱讀

兩樣情？公務員擬增7天有薪「幼兒照顧假」 勞工家長領嘸錢卡歹命

勞團要求立院「審查」台、印度MOU 勞動部：依法規進行

批台、印度MOU簽署過程黑箱 移工團體要求立院審議

嘉大承辦嘉市公共托育家園熱門搶手 市府：布建多元托嬰托育場域

相關新聞

未達百噸碳交易免手續費 擬修正

今年將進入「排碳有價」時代，為建立自願減量的交易管理機制，環境部去年十二月預告「溫室氣體減量額度交易、拍賣及移轉管理辦法...

520前都漲？ 陳揆：唯一考慮電費

電價擬漲引發全民憂慮，擔心恐引爆物價全面走高。行政院長陳建仁昨天赴立法院會備詢時，被立委問及五二○新任總統就職前，是否會...

2月出口連4紅 「繁花」還要等

全球終端商品需求逐漸回溫，ＡＩ、高效能運算同步加持。財政部昨天公布二月出口為三一四點三億美元，表現優於預期，年增百分之一...

有薪幼兒照顧假…勞團籲比照 勞部憂財源

公務人員擬針對育有六歲以下子女者新增一年七天的幼兒照顧假，銓敘部政務次長朱楠賢說，日前已找相關部會開會，但其他部會仍有不...

子女未滿6歲 公務員擬增7天有薪幼兒照顧假

為營造友善生養職場環境，銓敘部日前預告「公務人員請假規則」修正草案，擬針對育有未滿六歲子女須親自照顧者，每年核給七天的有...

退休金改革1／三大退休金30年內陸續破產 政府改革三層動起來 最能釜底抽薪

距離520總統就職日不到100天，在急速老化的台灣，勞保年金改革與每一個人切身相關 ，究竟新總統準備好未來怎麼改革了嗎？到底怎麼改，殺傷力才不會太大，又能兼顧基金永續發展？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。