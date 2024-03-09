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印度移工即將開放 勞團轟台印MOU黑箱

聯合報／ 記者葉冠妤唐筱恬屈彥辰蔡晉宇歐陽良盈／台北報導
不滿政府和印度簽署勞工合作備忘錄（ＭＯＵ）過程黑箱，MENT台灣移工聯盟昨在立法院外抗議，盼立法院將ＭＯＵ查照改為審議，落實公開透明。記者潘俊宏／攝影
不滿政府和印度簽署勞工合作備忘錄（ＭＯＵ）過程黑箱，MENT台灣移工聯盟昨在立法院外抗議，盼立法院將ＭＯＵ查照改為審議，落實公開透明。記者潘俊宏／攝影

台灣、印度日前已簽署勞工合作備忘錄（ＭＯＵ），將開放印度移工來台工作，後續將送至行政院備查、立法院查照，不過移工團體質疑，跨國引進勞工對本外勞影響重大，政府卻是取巧、黑箱，規避民意機關審查，盼立法院將ＭＯＵ查照改為審議，落實公開透明。

國民黨立法院衛環委員會召委王育敏表示，由於本案是高度矚目案件，國民黨將在立法院院會以黨團名義提案，要求從備查改審查，並尋求民眾黨合作，共同讓此案交付委員會審查。

據了解，藍營研議將比照二○一四年太陽花事件導火線「兩岸服貿協議」模式，提案要求將備忘錄從備查改審查，此案即可交付衛環委員會好好審議。

台灣國際勞工協會專員許惟棟質疑，過去引進越菲印泰移工，勞動部都是偷偷摸摸先簽了勞務合作ＭＯＵ再說，對比簽署經貿相關ＭＯＵ都會經過立法院實質審議，為什麼當換成跨國勞動力引進，就變成查照即可？另也呼籲「政府對政府直接聘僱」。

桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達認為，勞動部急著引進印度移工，表面上是解決缺工，但最重要的目的是讓現有的移工來源國閉嘴，不要再要求提升移工的勞動條件，且印度語言繁多、文化多元，台灣政府真的準備好了嗎。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國表示，將持續蒐集社會各界意見，審慎評估。後續召開雙方工作層級會議，就會討論到招募引進方式。

民眾黨立委陳昭姿表示，事涉本土勞工勞動權益保障是否受影響，ＭＯＵ簽署內容需嚴謹審視。民進黨立委林月琴表示，開放印度勞工議題在政府與民間，確實存在資訊不對稱問題，勞動部有責任說清楚。至於形式上是否要在立法院將備忘錄查照改為實質審議，有討論空間。

印度 移工 立法院

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