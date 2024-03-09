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520前都漲？ 陳揆：唯一考慮電費

聯合報／ 記者屈彥辰歐陽良盈陳儷方／台北報導

電價擬漲引發全民憂慮，擔心恐引爆物價全面走高。行政院長陳建仁昨天赴立法院會備詢時，被立委問及五二○新任總統就職前，是否會再漲其他項目？陳建仁重申，公營事業部分，「電費是考慮的唯一項目」。

陳建仁指出，他無法保證外食費會不會漲，但公營事業部分，電費是在考慮的唯一項目，會謹守穩定物價、照顧民生、兼顧產業三大原則。

經濟部長王美花昨天也針對市場憂心電價調漲衝擊「護國神山」台積電成本。她回應指出，台積雖廿四小時用電，但用電效率高，且她認為相較其他國家的晶圓廠成本，台灣電價仍低。鼓勵用電大戶如何利用「時間電價」機制節省成本。

王美花已證實台電模擬各種情況後提出多種調漲情境，除工業電價外，民生電價也會提出漲價方案。如果不調漲，台電預估今年虧損一八八七億元。

台積電 陳建仁 電價

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