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2月出口連4紅 「繁花」還要等

聯合報／ 記者呂俊儀／台北報導

全球終端商品需求逐漸回溫，ＡＩ、高效能運算同步加持。財政部昨天公布二月出口為三一四點三億美元，表現優於預期，年增百分之一點三，相比一月則減少百分之十五點五，但優於原預期年衰退百分之一至百分之五的預估，年對年相比連四紅，累計前二月出口六八六點二億美元，相較去年同期成長百分之九點七。

財政部預估，三月出口約落在三百八十三億美元至三百九十七億美元，年增百分之九至百分之十三，今年出口回春要看五、六月，「繁花」現象要再等。

統計處長蔡美娜表示，第一季達標機會高，單季預估將創下同期次高，僅次於二○二一年第一季的一二○九億元，唯二單季破千億美元，也會寫下七個季度最高增速。

展望未來，財政部認為，雖國際高利率環境持續約制投資與消費，且美中科技對抗、俄烏戰爭、紅海衝突等不確定性變數潛存，但全球終端商品需求逐漸回溫，ＡＩ、高效能運算、車用電子等新興應用商機加速推展及國內半導體產業深具競爭優勢，都有利挹注出口動能，上半年可望維持穩健走升趨勢。

財政部說，二月出口、進口分別比前一個月下滑，但受惠人工智慧等新興科技應用強力挹注出口仍年增百分之一點三。二月單月主要貨品出口普遍較上年同月滑落，其中電子零組件出口金額一一五點八八億美元，年減百分之十點四，占出口比率百分之三十六點九，積體電路出口一○八點一一億美元，年減百分之九點九。僅資通與視聽產品受惠電腦及其附屬單元、儲存媒體等買氣強勁，出口續呈高速成長，出口金額八十五點○八億美元，年增百分之一○四點六。

前二個月合計，資通與視聽產品出口一七九點二九億美元，比去年倍增，穩居成長主力；但礦、塑、化產品受傳統淡季需求平緩、國際油價震盪盤整等影響，皆呈衰退。

主要市場方面，二月對日本出口十七點七億美元、中國大陸與香港九十一點七億美元、歐洲出口二十七點六億美元，分別年減百分之二十三點八、百分之十六點七、百分之五點二，對美國、東協出口分別年增百分之五十點三、百分之十六，都由資通與視聽產品帶動。

累計前二月對美國、東協出口值均創歷年同期新高，但對陸港出口二一四點一億美元，微減百分之○點二，對日本、歐洲也年減百分之二十五點三、百分之八點九。

日本 財政部

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