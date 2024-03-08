台灣央行臉書宣導政策工具引聯想 財金官員：與接下來的政策無關
台灣2月通膨率竄升，促使市場高度關注台灣央行第1季理監事會議動向，但央行8日上午在臉書發布「2022年調升存款準備率之概況」，引發市場人士討論。知情官員說，這只是例行宣導央行貨幣政策操作工具，與接下來政策無關。
路透報導，一名財金官員表示，這篇文章應與接下來政策無關，且以目前對通膨預測來看，不論是台灣或是國際上，今年物價趨勢都往下走；但比較尷尬的是接下來台灣電價調漲衝擊有多大，畢竟調漲電價會有外溢效果且會有間接衝擊，甚至預期心理，加上去年和今年兩波調漲電價，今年對物價衝擊會比去年大。
台灣本周剛公布的2月消費者物價指數（CPI）年升3.08%，為19個月新高。官員表示，2月通膨率創高主要是春節影響，若與去年12月通膨率相比，通膨趨勢在往下。
針對目前各界關注的電價，主計總處專門委員曹志弘表示，民生電價在物價指數的權數占千分之11.5，因此民生用電價格漲10%，對CPI一年增加0.12個百分點。台灣央行3月21日將召開第1季理監事會議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言