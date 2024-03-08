快訊

美軍情報士官向陸出售台灣等軍事機密！自認能當「傑森包恩」

國民法官新里程碑！桶屍案缺直接證據 酒店女殺人判27年半

中職／悍將女神慈妹生日粉狂賀 po片出現叼煙動作引來微詞

台灣央行臉書宣導政策工具引聯想 財金官員：與接下來的政策無關

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
央行8日上午在臉書發布「2022年調升存款準備率之概況」，引發市場人士討論。圖／擷取自中央銀行臉書
央行8日上午在臉書發布「2022年調升存款準備率之概況」，引發市場人士討論。圖／擷取自中央銀行臉書

台灣2月通膨率竄升，促使市場高度關注台灣央行第1季理監事會議動向，但央行8日上午在臉書發布「2022年調升存款準備率之概況」，引發市場人士討論。知情官員說，這只是例行宣導央行貨幣政策操作工具，與接下來政策無關。

路透報導，一名財金官員表示，這篇文章應與接下來政策無關，且以目前對通膨預測來看，不論是台灣或是國際上，今年物價趨勢都往下走；但比較尷尬的是接下來台灣電價調漲衝擊有多大，畢竟調漲電價會有外溢效果且會有間接衝擊，甚至預期心理，加上去年和今年兩波調漲電價，今年對物價衝擊會比去年大。

台灣本周剛公布的2月消費者物價指數（CPI）年升3.08%，為19個月新高。官員表示，2月通膨率創高主要是春節影響，若與去年12月通膨率相比，通膨趨勢在往下。

針對目前各界關注的電價，主計總處專門委員曹志弘表示，民生電價在物價指數的權數占千分之11.5，因此民生用電價格漲10%，對CPI一年增加0.12個百分點。台灣央行3月21日將召開第1季理監事會議。

消費者物價指數 通膨 電價

延伸閱讀

台電擬調漲電價 蔣萬安：電價考量不單是台電營運成本

物價指數創19個月新高 洪孟楷憂電價漲帶動物價

電價漲衝擊我晶圓廠？ 王美花：台灣電價仍較低

影／越南籍男子持園藝工具無差別襲擊 3路人受傷

相關新聞

批台、印度MOU簽署過程黑箱 移工團體要求立院審議

我國將開放印度移工來台。台灣、印度勞務合作備忘錄（MOU）已於今年2月下旬完成簽署，後續將送至行政院備查、立法院查照，但...

物價指數創19個月新高 洪孟楷憂電價漲帶動物價

主計總處昨日公布2月消費者物價指數（CPI）年增率為3.08%，為19個月以來新高。對此，國民黨立委洪孟楷今日表示，萬物...

電價漲衝擊我晶圓廠？ 王美花：台灣電價仍較低

台電擬調漲電價，並在台中市舉行座談會，教用電大戶如何利用「時間電價」機制節省成本。不過，我國晶圓廠24小時運作，台電相關...

勞團要求立院「審查」台、印度MOU 勞動部：依法規進行

台灣、印度日前已簽署勞工合作備忘錄，將開放印度移工來台工作。對此，外界抨擊政府在簽署過程偷偷摸摸，也未進行社會溝通，消除...

移工團體盼「政府對政府直接引進」 籲立院實質審查台印移工MOU

台灣將引進印度勞工，印尼、泰國、菲律賓、越南等台灣移工及多個民團，上午到立法院前陳抗，盼立法院落實實質審查，且能「政府對...

台灣央行臉書宣導政策工具引聯想 財金官員：與接下來的政策無關

台灣2月通膨率竄升，促使市場高度關注台灣央行第1季理監事會議動向，但央行8日上午在臉書發布「2022年調升存款準備率之概...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。