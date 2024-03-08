台灣央行臉書宣導政策工具引聯想 財金官員：與接下來的政策無關

台灣2月通膨率竄升，促使市場高度關注台灣央行第1季理監事會議動向，但央行8日上午在臉書發布「2022年調升存款準備率之概況」，引發市場人士討論。知情官員說，這只是例行宣導央行貨幣政策操作工具，與接下來政策無關。

路透報導，一名財金官員表示，這篇文章應與接下來政策無關，且以目前對通膨預測來看，不論是台灣或是國際上，今年物價趨勢都往下走；但比較尷尬的是接下來台灣電價調漲衝擊有多大，畢竟調漲電價會有外溢效果且會有間接衝擊，甚至預期心理，加上去年和今年兩波調漲電價，今年對物價衝擊會比去年大。

台灣本周剛公布的2月消費者物價指數（CPI）年升3.08%，為19個月新高。官員表示，2月通膨率創高主要是春節影響，若與去年12月通膨率相比，通膨趨勢在往下。

針對目前各界關注的電價，主計總處專門委員曹志弘表示，民生電價在物價指數的權數占千分之11.5，因此民生用電價格漲10%，對CPI一年增加0.12個百分點。台灣央行3月21日將召開第1季理監事會議。