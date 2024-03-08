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漲電價恐衝擊台積電等用電大戶？王美花這樣說

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

今年4月電價調漲備受關注，雖然台電台中區營業處日前舉行座談會，教用電大戶如何利用「時間電價」機制節省成本。不過，我國晶圓廠24小時運作、冷凍庫也無法聰明用電，台電相關措施被批是杯水車薪。對此，經濟部長王美花今（8）日表示，跟他國晶圓廠（成本）相比，台灣電價仍較低。

王美花今陪同行政院長陳建仁出席立法院「提出施政方針及施政報告繼續質詢」前，接受媒體訪問說明時間電價議題，做了以上表示。

王美花指出，「時間電價」機制從1979年實施至今，時間電價對大用電戶如鋼鐵、石化等產業，若調整用電時間，確實減少非常多支出，這是告訴大家可以如何調整。

王美花還提到，全世界的再生能源越來越多時，搭配再生能源來做調度，也是對地球友善環境很好的做法。

關於台積電（2330）用電，王美花則表示，台積電24小時用電，用電效率仍舊是高，更何況這樣的晶圓廠是製造後出口，若跟其他國家晶圓廠（成本）對比，台灣電價還是較低的。

晶圓廠 王美花 電價

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